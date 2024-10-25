Ринок праці: як мова впливає на пошук роботи (інфографіка) — Finance.ua

Ринок праці: як мова впливає на пошук роботи (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Ринок праці: як мова впливає на пошук роботи (інфографіка)

Уже декілька років поспіль Work.ua досліджує ринок праці з огляду на використання мов у текстах резюме та вакансій.

Увесь цей час фіксується стійка тенденція: української стає дедалі більше, тоді як російська зникає з ринку праці.

Якщо в жовтні 2022 року українською було складено 84% вакансій, то у жовтні 2023 — вже 95%.

У вересні 2024 року серед областей не було тих, хто відверто «пас задніх» у питанні використання української в текстах вакансій. У половині областей понад 99% пропозицій роботи складені державною. Але безумовний лідер серед усіх — це Рівненщина.

Сфера діяльності компанії та її розмір також впливає на те, якою мовою роботодавець складає вакансії. Загальна тенденція така: що більші компанії, то менше вони послуговуються мовою агресора. Цікаво, що частка англомовних вакансій від розміру компанії практично не залежить.

Найбільш українізовані — роботодавці зі сфер «Сили оборони» (99,6%), «Державні організації» (99,3% вакансій українською), «Дизайн» (98,2%). В останніх двох у вересні не було жодної вакансії мовою агресора. Також понад 97% пропозицій роботи українською мають роботодавці зі сфер: «Медицина, охорона здоров’я, аптеки», «Освіта, наука», «Готельно-рестораний бізнес», «Гірнича промисловість», «Енергетика».

А от найменш українізовані — неприбуткові, благодійні та громадські організації та сфера IT. Але це лише тому, що вони є лідерами за кількістю пропозицій роботи, складених англійською.

Молодь і жінки частіше складають резюме українською

Динаміка винятково позитивна: у 2022 році 71% резюме створювалися українською, у 2023 — 88%, у вересні 2024 — уже 90,5%. Сьогодні 5,5% резюме написані англійською, 4% — російською. І це також історичний мінімум — російськомовні резюме стають винятком.

Так 95,7% шукачів віком до 18% склали резюме українською. Серед кандидатів у віці від 18 до 24 років таких 90,5%, віком від 25 до 34 років — 81%.

Як професія людини впливає на те, якою мовою вона складає резюме.

Зʼясувалося, що прикладом для всіх є юристи та фахівці зі страхування — 92% їхніх резюме написані українською. Натомість найменшу частку резюме соловʼїною мають айтівці — лише 63%. Але лише тому, що 28% з них вибрали англійську мову для CV.

А от найбільшу частку резюме російською бачимо серед людей, що шукають роботу в категоріях:

«Транспорт, автобізнес» — 23%;

«Будівництво, архітектура» — 22%;

«Охорона, безпека» — 22%;

«Робочі спеціальності, виробництво» — 22%;

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 21%.

Загалом шукачі менш сумлінні в питанні українізації під час пошуку роботи. Але є серед них і «відмінники». Передусім це мешканці Волинської, Рівненської та Тернопільської областей.

Довідка Finance.ua:

У травні 2024 року роботодавці опублікували на сайті Work.ua 10 042 унікальні вакансії, у яких вимагалося знання англійської мови. Це майже 6% від усіх пропозицій роботи на ринку праці за вказаний період. Найзатребуванішими на ринку праці є рівні «середній» і «вище середнього». А от володіння мовою на початковому рівні дає мало переваг.

Найзатребуванішою англійська мова є для айтівців, маркетологів, працівників видавничої справи та керівників. Саме у цих чотирьох категоріях розміщено майже половину від усіх вакансій з вимогою про англійську.

Які посади ринок праці пропонує шукачам з хорошою англійською. У розрізі окремих посад найбільшу кількість вакансій пропонують таким спеціалістам:

менеджер з продажу — 832 вакансії;

маркетолог — 430;

менеджер по роботі з клієнтами — 427;

вчитель англійської — 407;

проєктний менеджер — 330;

бухгалтер — 260;

менеджер з персоналу — 250;

спеціаліст технічної підтримки — 250;

начальник юридичного відділу — 228;

логіст — 223.

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