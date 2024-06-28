Як рівень англійської мови впливає на заробітну плату — Finance.ua

Як рівень англійської мови впливає на заробітну плату Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Як рівень англійської мови впливає на заробітну плату

У травні 2024 року роботодавці опублікували на сайті Work.ua 10 042 унікальні вакансії, у яких вимагалося знання англійської мови. Це майже 6% від усіх пропозицій роботи на ринку праці за вказаний період. На перший погляд, це невелика цифра. Однак фактор англійської відчутно впливає на низку показників, як от розмір зарплати та конкуренція.

Про це повідомляють аналітики Work.ua.

Найзатребуванішими на ринку праці є рівні «середній» і «вище середнього». А от володіння мовою на початковому рівні дає мало переваг.

Інфографіка: Work.ua

Кому не обійтися без англійської

Інфографіка: Work.ua

Найзатребуванішою англійська мова є для айтівців, маркетологів, працівників видавничої справи та керівників. Саме у цих чотирьох категоріях розміщено майже половину від усіх вакансій з вимогою про англійську.

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Також чимало вакансій з англійською пропонують у категоріях «Продаж, закупівля» (1 639 пропозицій) і «Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки» (1 154). Але це лише по 7% вакансій у кожній з категорій.

Найбільшу частку вакансій з вимогою про володіння мовою мають:

«Неприбуткові, благодійні та громадські організації» — 34% від усіх пропозицій роботи в цій категорії, 746 вакансій;

«ІТ» — 33%, 1 785;

«Маркетинг, реклама, PR» — 22%, 876;

«Консалтинг, бухгалтерія, аудит» — 21%, 212;

«Туризм» — 21%, 92;

«Юриспруденція» — 16%, 184.

Які посади ринок праці пропонує шукачам з хорошою англійською

У розрізі окремих посад найбільшу кількість вакансій пропонують таким спеціалістам:

менеджер з продажу — 832 вакансії;

маркетолог — 430;

менеджер по роботі з клієнтами — 427;

вчитель англійської — 407;

проєктний менеджер — 330;

бухгалтер — 260;

менеджер з персоналу — 250;

спеціаліст технічної підтримки — 250;

начальник юридичного відділу — 228;

логіст — 223.

Також чимало вакансій з вимогою про англійську ринок пропонує менеджерам ЗЕД, фінансовим аналітикам, SEO-спеціалістам тощо.

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Можливість працювати віддалено — найбажаніший бенефіт шукачів на ринку праці. Також щомісячна аналітика показує, що конкуренція на віддалені посади у 5 разів вища середньої по ринку. 38% вакансій, які вимагають володіння іноземною мовою, передбачають дистанційну роботу.

Як англійська впливає на зарплати

У травні середній розмір заробітної плати в Україні, за даними Work.ua, складав 20 000 грн. А от у вакансіях, де від шукачів очікується знання англійської — 28 000 грн. Тож у середньому володіння іноземною мовою дає змогу заробляти на 40% більше.

Найбільше ця різниця помітна у таких категоріях:

«Фінанси, банк» — зарплати зі знанням англійської 35 000 грн, +100% до середньої зарплати у категорії;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 35 000 грн, +79%;

«Бухгалтерія, аудит» — 30 000 грн, +62%;

«Робочі спеціальності, виробництво» — 32 300 грн, +62%;

«Сільське господарство, агробізнес» — 32 500 грн, +51%;

«Дизайн, творчість» — 31 000 грн, +48%;

«Транспорт, автобізнес» — 40 000 грн, +45%.

Цікаво, що в цей перелік потрапили категорії з найменшою часткою досліджуваних вакансій, як-от «Робочі спеціальності, виробництво». Тут англійську мову очікують від висококваліфікованих фахівців, зокрема, інженерів.

Інфографіка: Work.ua

У середньому шукачі можуть претендувати на такий дохід залежно від рівня:

початковий — 22 000 грн;

середній — 25 000 грн;

вище середнього — 30 000 грн;

просунутий — 32 500 грн;

вільно — 35 000 грн.

Така тенденція прослідковується практично в кожній категорії. Наприклад, у категорії «Будівництво, архітектура» фахівцям, що знають англійську, у середньому пропонують 35 000 грн. Це на 40% більше середньої зарплати в категорії — 25 000 грн. Докладніший аналіз показує, що зі зростанням вимог до англійської збільшується і зарплата у вакансіях:

початковий — 30 000 грн;

середній — 35 000 грн;

вище середнього — 47 500 грн;

просунутий — 49 975 грн;

вільно — 53 250 грн.

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А от окремим фахівцям англійська дозволяє заробляти навіть вдвічі більше за колег. У розрізі окремих професій найпомітніша різниця в доходах за такими посадами:

торговий представник — зарплата зі знанням англійської 60 000 грн, +100% до середньої зарплати за посадою на ринку;

начальник відділу кадрів — 75 000 грн, +88%;

диспетчер-логіст — 45 000 грн, +75%;

начальник юридичного відділу — 32 500 грн, +63%;

продуктовий менеджер — 55 000 грн, +47%;

керівник відділу — 51 000 грн, +46%;

керівник відділу продажу — 70 000 грн, +40%;

офіціант — 25 000 грн, +39%;

вебдизайнер — 40 000 грн, +38%.

Звісно ж, на розмір зарплати впливає не лише англійська, а й низка інших чинників, як-от hard і soft skills, досвід тощо.

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