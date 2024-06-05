Знання англійської збільшує зарплату на 38%: про яку галузь йдеться — Finance.ua

Знання англійської збільшує зарплату на 38%: про яку галузь йдеться Сьогодні 17:33 — Особисті фінанси

Знання англійської збільшує зарплату на 38%: про яку галузь йдеться

Претендувати на підвищення та отримувати більшу зарплатню — такі можливості відкриваються перед людьми, які знають англійську мову. Фахівці work.ua розповіли, в якій сфері найчастіше діє така закономірність.

Нещодавно Work.ua провів дослідження ринку праці юриспруденції. Зʼясувалося, що одну з ключових ролей у цій сфері відіграє знання англійської мови. Зокрема, 15% вакансій у категорії «Юриспруденція» містять вимогу про знання цієї мови.

Аналітики з’ясували, який саме рівень володіння мовою очікують роботодавці від шукачів:

1% — початковий;

32% — середній;

21% — вище середнього;

38% — просунутий;

8% — вільно.

Тобто початковий рівень не дає суттєвих переваг на ринку праці. Це логічно, бо для використання мови у професійній сфері цього недостатньо.

Читайте також Як написати резюме без досвіду роботи: 10 обовʼязкових пунктів

Кому саме точно потрібно вивчати англійську? Докладний аналіз посад показав, що мова відкриває шляхи до керівних посад і сучасних напрямків юриспруденції. Йдеться про такі посади:

начальник юридичного відділу;

юрист-міжнародник;

юрист ЗЕД;

юрист з інтелектуальної власності;

юрист з міжнародних грантових програм;

юрист із захисту персональних даних (GDPR);

юрист з оцінки комплаєнс-ризиків;

IT-юрист;

юрист по роботі з інноваційним бізнесом (у сфері штучного інтелекту, криптовалют, блокчейну, Fintech тощо);

корпоративний юрист;

адвокат / юрист з податкового права;

юрист з антимонопольного права.

Найчастіше правників зі знанням англійської мови шукають юридичні фірми, IT-компанії, громадські організації.

І хоча конкуренція за вакансії з вимогою про англійську мову відповідає середнім показникам, компаніям непросто знайти релевантних кандидатів. У квітні 2024 року лише 3 вакансії у категорії «Юриспруденція» не отримали жодного відгуку від шукачів. Усі вони вимагали просунутого рівня англійської мови. В одній із вакансій компанія шукала юриста з медичного права, у двох інших — імміграційного юриста.

Чи відповідає рівень знань шукачів очікуванням роботодавців

35% кандидатів вказали, що володіють англійською. При цьому їхній рівень такий:

24% — початковий;

53% — середній;

6% — вище середнього;

16% — просунутий;

1% — вільно.

Як бачимо, переважно шукачі мають початковий і середній рівень англійської, тоді як роботодавцям потрібні люди з рівнем «вище середнього» і «просунутий».

Володіння англійською прямо впливає на дохід — середній розмір зарплати у категорії «Юриспруденція» зі знанням англійської у квітні 2024 року складав 27 500 грн, що на 38% вище за середню зарплату в категорії.

Англійська впливає також на зарплатні очікування шукачів. Якщо на рівнях «початковий» і «середній» цей показник складає 20 000 грн, то шукачі із рівнем «вище середнього» претендують на дохід 25 000 грн. Шукачі з просунутою англійською хочуть заробляти щонайменше 30 000 грн.

А от кандидати з вільною англійською неочікувано вказали розмір бажаної зарплати 22 500 грн. Докладніший аналіз показав, що велика частка цих шукачів претендує на посади, що оплачуються нижче середнього — помічників юриста чи адвоката.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.