Знання англійської збільшує зарплату на 38%: про яку галузь йдеться — Finance.ua
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Знання англійської збільшує зарплату на 38%: про яку галузь йдеться

Особисті фінанси
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Знання англійської збільшує зарплату на 38%: про яку галузь йдеться
Знання англійської збільшує зарплату на 38%: про яку галузь йдеться
Претендувати на підвищення та отримувати більшу зарплатню — такі можливості відкриваються перед людьми, які знають англійську мову. Фахівці work.ua розповіли, в якій сфері найчастіше діє така закономірність.
Нещодавно Work.ua провів дослідження ринку праці юриспруденції. Зʼясувалося, що одну з ключових ролей у цій сфері відіграє знання англійської мови. Зокрема, 15% вакансій у категорії «Юриспруденція» містять вимогу про знання цієї мови.
Аналітики з’ясували, який саме рівень володіння мовою очікують роботодавці від шукачів:
  • 1% — початковий;
  • 32% — середній;
  • 21% — вище середнього;
  • 38% — просунутий;
  • 8% — вільно.
Тобто початковий рівень не дає суттєвих переваг на ринку праці. Це логічно, бо для використання мови у професійній сфері цього недостатньо.
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Кому саме точно потрібно вивчати англійську? Докладний аналіз посад показав, що мова відкриває шляхи до керівних посад і сучасних напрямків юриспруденції. Йдеться про такі посади:
  • начальник юридичного відділу;
  • юрист-міжнародник;
  • юрист ЗЕД;
  • юрист з інтелектуальної власності;
  • юрист з міжнародних грантових програм;
  • юрист із захисту персональних даних (GDPR);
  • юрист з оцінки комплаєнс-ризиків;
  • IT-юрист;
  • юрист по роботі з інноваційним бізнесом (у сфері штучного інтелекту, криптовалют, блокчейну, Fintech тощо);
  • корпоративний юрист;
  • адвокат / юрист з податкового права;
  • юрист з антимонопольного права.
Найчастіше правників зі знанням англійської мови шукають юридичні фірми, IT-компанії, громадські організації.
І хоча конкуренція за вакансії з вимогою про англійську мову відповідає середнім показникам, компаніям непросто знайти релевантних кандидатів. У квітні 2024 року лише 3 вакансії у категорії «Юриспруденція» не отримали жодного відгуку від шукачів. Усі вони вимагали просунутого рівня англійської мови. В одній із вакансій компанія шукала юриста з медичного права, у двох інших — імміграційного юриста.

Чи відповідає рівень знань шукачів очікуванням роботодавців

35% кандидатів вказали, що володіють англійською. При цьому їхній рівень такий:
  • 24% — початковий;
  • 53% — середній;
  • 6% — вище середнього;
  • 16% — просунутий;
  • 1% — вільно.
Як бачимо, переважно шукачі мають початковий і середній рівень англійської, тоді як роботодавцям потрібні люди з рівнем «вище середнього» і «просунутий».
Володіння англійською прямо впливає на дохід — середній розмір зарплати у категорії «Юриспруденція» зі знанням англійської у квітні 2024 року складав 27 500 грн, що на 38% вище за середню зарплату в категорії.
Англійська впливає також на зарплатні очікування шукачів. Якщо на рівнях «початковий» і «середній» цей показник складає 20 000 грн, то шукачі із рівнем «вище середнього» претендують на дохід 25 000 грн. Шукачі з просунутою англійською хочуть заробляти щонайменше 30 000 грн.
А от кандидати з вільною англійською неочікувано вказали розмір бажаної зарплати 22 500 грн. Докладніший аналіз показав, що велика частка цих шукачів претендує на посади, що оплачуються нижче середнього — помічників юриста чи адвоката.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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