Опалювальний сезон може розпочатися пізніше. Міністр розповів деталі — Finance.ua

Опалювальний сезон може розпочатися пізніше. Міністр розповів деталі Вчора 14:20 — Казна та Політика

Опалювальний сезон може розпочатися пізніше. Міністр розповів деталі

Очікується, що жовтень 2022 року буде теплим, тому опалювальний сезон в Україні, ймовірно, почнеться на декілька тижнів пізніше.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Ми готові з 15 жовтня увімкнути опалення у багатоквартирних будинках, але за прогнозами жовтень має бути теплим. Я впевнений, що — особливо на півдні — ми будемо вмикати тепло ближче до кінця жовтня-початку листопада», — зазначив Чернишов.

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Він уточнив, що опалювальний сезон починається за рішенням місцевої влади за ситуації, коли протягом трьох діб температура повітря на вулиці нижче 8 градусів.

Також міністр зауважив, що в Донецькій та Харківській областях наразі складається окрема ситуація, і йде робота над тим, щоб наслідки бойових дій ліквідувати якнайшвидше. Водночас 16 областей готові увімкнути будь-якої миті системи опалення.

«Опалювальний сезон розпочнеться у всіх регіонах. Зрозуміло, що окремі громади Донецької області мають специфіку — сьогодні вирішується питання щодо постачання газу туди», — додав Чернишов.

Довідка Finance.ua:

президент Володимир Зеленський попереджає, що зима буде складною, але Україна готується — накопичує газ, вугілля та інше, щоб її пройти;

на початку осені 2022 року більшість респондентів (70%) стверджували, що їхнє домогосподарство швидше повністю готове до можливих проблем опалення взимку;

в Україні за рік вартість блакитного палива зросла на 16%. Цього року тариф на газ не підвищуватимуть (як і до середини 2023-го), однак порівняно з минулим опалювальним сезоном суми у платіжках збільшаться.

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