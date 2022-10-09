Опалювальний сезон може розпочатися пізніше. Міністр розповів деталі — Finance.ua
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Опалювальний сезон може розпочатися пізніше. Міністр розповів деталі

Казна та Політика
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Опалювальний сезон може розпочатися пізніше. Міністр розповів деталі
Опалювальний сезон може розпочатися пізніше. Міністр розповів деталі
Очікується, що жовтень 2022 року буде теплим, тому опалювальний сезон в Україні, ймовірно, почнеться на декілька тижнів пізніше.
Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
«Ми готові з 15 жовтня увімкнути опалення у багатоквартирних будинках, але за прогнозами жовтень має бути теплим. Я впевнений, що — особливо на півдні — ми будемо вмикати тепло ближче до кінця жовтня-початку листопада», — зазначив Чернишов.
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Він уточнив, що опалювальний сезон починається за рішенням місцевої влади за ситуації, коли протягом трьох діб температура повітря на вулиці нижче 8 градусів.
Також міністр зауважив, що в Донецькій та Харківській областях наразі складається окрема ситуація, і йде робота над тим, щоб наслідки бойових дій ліквідувати якнайшвидше. Водночас 16 областей готові увімкнути будь-якої миті системи опалення.
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«Опалювальний сезон розпочнеться у всіх регіонах. Зрозуміло, що окремі громади Донецької області мають специфіку — сьогодні вирішується питання щодо постачання газу туди», — додав Чернишов.

Довідка Finance.ua:

  • президент Володимир Зеленський попереджає, що зима буде складною, але Україна готується — накопичує газ, вугілля та інше, щоб її пройти;
  • на початку осені 2022 року більшість респондентів (70%) стверджували, що їхнє домогосподарство швидше повністю готове до можливих проблем опалення взимку;
  • в Україні за рік вартість блакитного палива зросла на 16%. Цього року тариф на газ не підвищуватимуть (як і до середини 2023-го), однак порівняно з минулим опалювальним сезоном суми у платіжках збільшаться.
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За матеріалами:
suspilne.media
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