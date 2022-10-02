Як зміниться сума за газ у платіжці взимку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як зміниться сума за газ у платіжці взимку

Особисті фінанси
629
В Україні за рік вартість блакитного палива зросла на 16%. Цього року тариф на газ не підвищуватимуть (як і до середини 2023-го), однак порівняно з минулим опалювальним сезоном суми у платіжках збільшаться.
Так, за оцінками Держстату, якщо порівняти січень-серпень минулого року з поточним, виявиться, що газ подорожчав приблизно на 16%.
Для розуміння, у грудні 2021-го кубометр газу «Нафтогаз» продавав за 6,33 грн, а в грудні цього року — вже 7,96 грн за куб. Якщо взимку ви використовуєте для опалення будинку 200 кубів газу:
  • у грудні 2022-го доведеться заплатити 1592 грн;
  • у грудні 2021-го платили лише 1266 грн.
Тобто платіжка за газ збільшиться на 326 грн. Тут також варто враховувати, що торік в Україні ще був відкритий ринок газу — і багато українців користувалися послугами газзбутів, а не «Нафтогазом». Проте загалом така пропорція у різниці тарифів зберігається.
А ось із тарифами на опалення (централізоване) ситуація не змінилася. З минулого року практично жодне підприємство своїх розцінок не змінило. І щонайменше до середини наступного року не змінить. Здебільшого таке рішення ухвалює місцева влада, проте негласно в уряді рекомендували всім «заморозити» ціни, також ухвалено мораторій на рівні парламенту.
Місце для вашої реклами
Тариф на електроенергію змінили з жовтня 2021 року. Його знизили для тих, хто споживає до 250 кВт*годин, і фактично збільшили для тих, хто споживає більше. За чинними правилами за кожну кВт*годину доведеться платити 1,44 грн. Якщо споживати до 250 кВт*годин на місяць, то кожна кВт*година обійдеться вже в 1,68 грн.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.