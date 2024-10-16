Окупація Покровська ставить під загрозу видобуток вугілля для виробництва сталі в Україні — Finance.ua

Окупація Покровська ставить під загрозу видобуток вугілля для виробництва сталі в Україні Сьогодні 17:21 — Енергетика

Окупація Покровська ставить під загрозу видобуток вугілля для виробництва сталі в Україні

Окупація Покровська на сході України загрожує критично важливому видобутку коксівного вугілля, необхідного для виробництва сталі в країні. російські війська наблизилися до стратегічного міста Покровськ на відстань приблизно 12 км.

Про це повідомляє Reuters

Поблизу Покровська, приблизно за 10 км на захід від його центру, розташована шахта, що забезпечує видобуток коксівного вугілля. Воно є необхідним для виробництва коксу — важливого елемента у виробництві сталі.

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Сталеливарна промисловість України є другою за значенням після сільського господарства в експорті й надходженні валюти. За перші вісім місяців 2024 року експорт металу приніс майже 2 мільярди доларів, що є важливою частиною економіки України в умовах війни.

Голова Асоціації металургів України Олександр Каленков зазначив, що втрата Покровської шахти, яка є єдиним джерелом коксівного вугілля в країні, може суттєво знизити обсяги виробництва сталі. За його словами, виробництво могли б збільшити до 7,5 мільйонів тонн до кінця 2024 року, а в наступному — до понад 10 мільйонів. Але, якщо Покровськ окупують, то обсяги можуть скоротитися до 2−3 мільйонів тонн.

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Голова коксохімічного об’єднання «Укркокс» Анатолій Старовойт заявив, що в Україні у 2023 році було вироблено близько 3,5 мільйонів тонн коксу, використовуючи виключно вугілля з Покровська. У разі втрати доступу до цієї шахти виникнуть значні труднощі з імпортом сировини, що може призвести до зривів постачання та подальшого підвищення собівартості виробництва.

Україна має кілька портів на Чорному морі, але металургійна галузь стикається з проблемами імпорту великих обсягів вугілля. Зокрема через військові ризики та технічні обмеження портової інфраструктури, яка більше орієнтована на експорт.

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За даними Каленкова, можливими альтернативними джерелами коксівного вугілля є Сполучені Штати та африканські країни, включаючи Південну Африку. Однак це підвищить витрати, що негативно вплине на конкурентоспроможність української сталі на світовому ринку.

Металургійні підприємства України, такі як ArcelorMittal Кривий Ріг, уже створили запаси вугілля, але в разі подальших збоїв у постачанні імпорт стане неминучим. Компанія зазначає, що зберігає високі запаси, компенсуючи дефіцит місцевого видобутку імпортною сировиною.

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У 2024 році за січень-серпень в Україні було вироблено понад 4,3 мільйона тонн сталевого прокату, з яких 66% пішло на експорт. Європейський Союз залишався основним ринком збуту для української сталі, забезпечуючи 72% експорту.

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