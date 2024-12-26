Обсяги експорту металобрухту з України до та під час повномасштабної війни (інфографіка) — Finance.ua

Обсяги експорту металобрухту з України до та під час повномасштабної війни (інфографіка) Сьогодні 05:19 — Казна та Політика

Обсяги експорту металобрухту з України до та під час повномасштабної війни (інфографіка)

В Україні до середини вересня 2026 року діє експортне мито на металобрухт у розмірі 180 євро за тонну. Ставку було збільшено ще наприкінці 2021-го, щоб зменшити дефіцит брухту на внутрішньому ринку, оскільки обсяги його експорту зростали рекордними темпами.

«Слово і діло» розповідає, скільки металобрухту Україна продавала за кордон у 2019−2024 роках та які країни були основними покупцями.

У 2019 році Україна експортувала 42,18 тис. тонн металобрухту на суму 11,8 млн доларів.

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Основним напрямом експорту була Туреччина (туди пішло 85,88% продукції). Ще 6,27% металобрухту купили Нідерланди, 5,37% - Німеччина, 2,48% - інші країни.

Інфографіка: «Слово і діло»

У 2020 році експорт металобрухту скоротився на 15,1% - до 35,82 тисяч тонн. Вартість експорту склала 9,5 млн доларів.

Трійка основних покупців була такою самою, як і в попередньому році:

Туреччина (73,58% продукції);

Нідерланди (11,51%);

Німеччина (6,7%).

У 2021 році експорт брухту чорних металів зріс більш ніж у 17 разів — до 615,69 тисяч тонн (+1618,8%). У грошовому вираженні експорт збільшився у 25 разів — до 238,9 млн доларів.

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Найбільше металобрухту купила Туреччина (84,85%), Румунія (6,66%) та Польща (3,45%). Ще 5,03% придбали інші країни.

Таке зростання обсягу експорту металобрухту стало причиною численних звернень до уряду з вимогою запровадити тимчасовий мораторій.

Міністерство економіки підготувало проєкт постанови про заборону експорту до кінця 2022 року, але його не було прийнято. Однак наприкінці року Верховна Рада підняла експортне мито з 58 до 180 євро за тонну.

У перший рік повномасштабної війни експорт металобрухту впав на 91,3% - до 53,56 тисяч тонн. Вартість експорту склала 19,3 млн доларів.

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Змінилася і географія продажу металобрухту: тепер основним покупцем була не лише Туреччина (38,97%), а й Польща (34,25%).

Греція купила 10,12% українського металобрухту, на решту країн припало 16,66% експорту. Зазначимо, що при вивезенні брухту до країн Євросоюзу діє набагато менше експортне мито.

У 2023 році експорт металобрухту знову зріс — до 182,49 тисяч тонн (+240,7%). Його вартість склала 52,7 млн доларів.

Тоді основний обсяг експорту був у Польщу (85,44%), Грецію (8,91%), на Болгарію та інші країни припало 2,07% та 3,59% відповідно.

За січень-листопад цього року було експортовано 261,58 тисяч тонн металобрухту (+43,3%) на суму 82,1 млн доларів.

Основними покупцями були:

Польща (82,56%);

Греція (12,58%);

Німеччина (3,49%).

На інші країни припало 1,37% обсягу експорту.

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