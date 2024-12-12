Експорт зерна перевищив 19 млн тонн — Finance.ua
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Експорт зерна перевищив 19 млн тонн

Аграрний ринок
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Станом на 11 грудня у 2024/2025 МР Україна експортувала 19 млн 089 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що на 4 млн 392 тис. тонн або на 29,8% більше, ніж торік. Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Експорт пшениці становить 9 млн 130 тис. тонн, що на 2 млн 834 тис. тонн або на 45,0% більше, ніж торік.
Також українські аграрії експортували 1 млн 867 тис. тонн ячменю і 10,8 тис. тонн жита.
Експорт кукурудзи становив 7 млн 776 тис. тонн, що на 425 тис. тонн або майже на 5,7% більше, ніж торік.
Крім того, за кордон відправили 34,1 тис. тонн борошна (або 45,5 тис. тонн в перерахунку на зерно), що на 19,1 тис. тонн або у майже 1,6 разів менше, ніж торік.
За матеріалами:
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