Китайський експорт до росії обвалився вперше за чотири місяці — Finance.ua

Китайський експорт до росії обвалився вперше за чотири місяці Вчора 17:13

Китайський експорт до росії обвалився вперше за чотири місяці

Китайський експорт до росії, деномінований в юанях, впав двозначними темпами в листопаді, різко погіршившись з 24% зростання в жовтні і ставши першим падінням за чотиряи місяці.

Про це пише Reuters з посиланням на дані китайської митниці.

Минулого місяця вихідні поставки до росії скоротилися на 10,5% порівняно з попереднім роком, що стало першим падінням з липня.

Імпорт з росії впав на 7,4% в юанях минулого місяця, погіршившись після падіння на 4,3% в жовтні.

Зазначається, що митне відомство не надало розбивку по товарах, проданих в росію або куплених у росії.

путін заявив 4 грудня, що основною проблемою в російсько-китайській торгівлі є взаємні платіжні розрахунки, і центральні банки обох країн працюють над вирішенням цього питання.

Економічна Правда За матеріалами:

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