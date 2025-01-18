Нові обов’язки для роботодавців у Польщі: що хочуть змінити — Finance.ua

Нові обов’язки для роботодавців у Польщі: що хочуть змінити Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Нові обов’язки для роботодавців у Польщі: що хочуть змінити

Пропозиції Міністерства праці Польщі запровадити норми щодо температури на робочому місці зустріли спротив багатьох міністерств і представників промисловості.

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Нагадаємо, зміни мають на меті встановити максимально допустиму температуру на робочому місці та ввести заборону на роботу на відкритому повітрі при температурі вище 32 градусів за Цельсієм.

Але експерти вважають, що такі норми можуть бути складними для виконання та призвести до серйозних збоїв у функціонуванні бізнесу, пише inpoland.net.pl

Нові зобов’язання для роботодавців

Одним із зобов"язань є забезпечення температурного режиму відповідно до виду виконуваної роботи.

Пропоновані Мінпраці рішення також передбачають заборону працювати на відкритому повітрі при температурі вище 32 градусів за Цельсієм. Це положення може призвести до припинення роботи на будмайданчиках та в інших галузях економіки.

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Як зазначив заступник міністра розвитку Томаш Левандовський, на шинних заводах, наприклад, часто неможливо підтримувати температуру нижче 41 градуса за Цельсієм, тому запровадження нових правил може призвести до значних простоїв, фінансових втрат і погіршення ситуації для підприємців.

Хоча запропоновані норми спрямовані покращити умови праці, багато аналітиків вважає, що вони можуть створити труднощі у виконанні повсякденних обов’язків і дестабілізувати функціонування економіки та держави.

Нагадаємо, українці у Польщі в 2025 році матимуть змогу отримати карту CUKR. Ця карта дає право на легальне перебування в країні терміном до трьох років.

Для цього треба буде подати заяву Голові управління у справах іноземців виключно в електронному вигляді за допомогою спеціального онлайн сервісу, який буде запущено перед стартом прийому заявок. Зміни до Спецзакону, ухвалені в липні минулого року урядом, додали ще одну можливість громадянам України легалізувати своє перебування в Польщі — карта CUKR. Отримати цю карту зможуть не всі.

Довідка Finance.ua:

З 1 січня 2025 року працівник у Польщі, працюючи повний день, має отримувати щонайменше 4666 злотих (1120 доларів) на місяць. З січня мінімальна зарплата в Польщі зросла на 366 злотих. Також зросла мінімальна погодинна ставка: з 28,1 злотих до 30,5 злотих.

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