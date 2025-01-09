У Польщі гостра нестача водіїв: скільки платять і що треба для роботи — Finance.ua
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У Польщі гостра нестача водіїв: скільки платять і що треба для роботи

Особисті фінанси
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У Польщі гостра нестача водіїв: скільки платять і що треба для роботи
У Польщі гостра нестача водіїв: скільки платять і що треба для роботи
У Польщі бракує близько 120 тисяч професійних водіїв — такі дані оприлюднила Асоціація роботодавців «Транспорт і логістика Польща» у своєму останньому звіті, повідомляє inpoland.net.
Основна причина дефіциту кадрів — скорочення кількості водіїв з України, Білорусі та Молдови, які раніше масово працювали в цій сфері.

Причини нестачі водіїв

Експерти зазначають, що зменшення кількості іноземних працівників пов’язане з новими міграційними правилами, а також змінами в економічній ситуації. Багато водіїв повернулися додому через війну в Україні або вирішили шукати роботу в інших країнах ЄС.
За словами Мацея Вронського, президента Асоціації роботодавців, молодь також рідко обирає цю професію. Основними причинами є важкі умови праці, часті відрядження за кордон і тривале розлучення з сім’ями. Це змушує компанії шукати працівників за межами Європейського Союзу, зокрема в країнах Азії.

Яка зарплата у водіїв у Польщі

  • Водії внутрішніх маршрутів отримують від 5 000 до 7 000 злотих на місяць.
  • Міжнародні перевезення оплачуються краще — від 8 000 до 12 000 злотих.
  • Водії спеціалізованих перевезень можуть заробляти до 15 000 злотих щомісяця.

Як влаштуватися водієм у Польщі

  1. Необхідні документи: Посвідчення водія категорії C або CE. Карта водія для цифрового тахографа. Свідоцтво професійної компетентності (CPC). Медична довідка та психологічне обстеження.
  2. Процес подачі документів: Оформлення робочої візи або карти побиту. Подача заявки на роботу через транспортні агентства чи напряму в компанії.
  3. Додаткові курси: польські роботодавці часто пропонують курси для новачків, що підвищує шанси на працевлаштування.

Прогнози для галузі

Згідно зі звітом, перевізники планують покращити умови праці, щоб залучити молодь і зменшити відтік кадрів. Серед змін — скорочення тривалих рейсів за кордон і пропозиції для молодих фахівців.
Однак криза в транспортному секторі, спричинена рецесією в Німеччині у 2023 році, залишається серйозною загрозою для стабільності галузі. Експерти називають її найбільшою за останні 20 років.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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