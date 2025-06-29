Нова японська технологія дозволяє використовувати власне тіло як пульт управління для роботів (фото, відео) — Finance.ua

Нова японська технологія дозволяє використовувати власне тіло як пульт управління для роботів (фото, відео) Сьогодні 05:07 — Технології&Авто

Нова японська технологія дозволяє використовувати власне тіло як пульт управління для роботів (фото, відео)

Японська компанія H2L розробила унікальну технологію Capsule Interface, яка дозволяє керувати людиноподібними роботами за допомогою рухів тіла та м’язової сили. Система обіцяє зробити дистанційне управління роботами більш точним та реалістичним.

Про це пише Interesting Engineering.

Як це працює

Технологія поєднує сенсори й програмне забезпечення для відстеження навіть найменших змін у м’язовій напрузі користувача.

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Завдяки цьому робот не лише копіює рухи, а й відчуває силу, яку прикладає оператор.

Наприклад, коли людина підіймає важкий предмет, робот «розуміє», скільки зусиль потрібно для цього, і відтворює ці відчуття.

Традиційна дистанційна робототехніка базується на датчиках руху або відеосистемах, тому вона передає лише положення кінцівок без відчуття фізичної напруги.

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У випадку з Capsule Interface компанії H2L м’язові сенсори фіксують кожен імпульс, що додає реалістичності керуванню та забезпечує глибше занурення.

У демонстраційному відео жінка керує гуманоїдним роботом Unitree Robotics H1 за допомогою цієї системи.

Робот виконує завдання на кшталт переміщення предметів і навіть взаємодії з іншою людиною — все завдяки точній передачі рухів і зусиль.

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Пристрій Capsule Interface компактний, його можна використовувати навіть у сидячому або лежачому положенні.

На відміну від громіздких систем, розробка H2L проста у використанні й не потребує тривалого тренування.

Вона містить м’язові сенсори, дисплей і динаміки для зворотного зв’язку, тож користувачеві достатньо розташуватися у зручному кріслі або на ліжку й розпочати керування.

Така технологія має широкий спектр застосувань. Вона стане у пригоді у промисловості й логістиці — працівники зможуть віддалено переносити вантажі без фізичного навантаження або безпечно керувати технікою у небезпечних умовах.

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У побуті вона допоможе літнім людям або людям із фізичними обмеженнями, даючи змогу дистанційно готувати, прибирати або доглядати за домом.

У перспективі H2L планує додати у пристрій ще й пропріоцептивний зворотний зв’язок, що дозволить сильніше відчути позицію й рухи свого тіла у просторі.

Таким чином Capsule Interface відкриває шлях до глибшої взаємодії людей із машинами, додаючи емоційного й фізичного реалізму навіть на відстані.

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