Amazon запустила перший завод роботаксі Zoox — Finance.ua
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Amazon запустила перший завод роботаксі Zoox

Технології&Авто
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Amazon запустила перший завод роботаксі Zoox
Amazon запустила перший завод роботаксі Zoox
Дочірня компанія Amazon — Zoox — відкрила свій перший завод з серійного виробництва роботаксі.
Reuters нагадує, що Zoox наразі проводить випробування в різних містах США, використовуючи понад 20 транспортних засобів, і планує запустити комерційні послуги роботаксі в Лас-Вегасі вже цього року.
«Додаткові виходи на ринок у найближчі роки виправдовують це збільшення виробництва роботаксі», — йдеться у заяві Zoox.
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Завод у Хейворді, Каліфорнія, може збирати понад 10 000 автомобілів на рік при виході на повну потужність, хоча Zoox не розкриває початкові цілі виробництва.
«Комерційний запуск поставить Zoox у один ряд з Waymo, яка роками експлуатує безпілотні таксі та розширюється по всій країні, та Tesla Ілона Маска, яка планує представити свою платну послугу роботаксі 22 червня», — зазначає видання.
Водночас, як пише видання, Zoox «нагадує тостери на колесах» і не має ручного керування та таких деталей, як кермо чи педалі.
За матеріалами:
dev.ua
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