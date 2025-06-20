Amazon запустила перший завод роботаксі Zoox — Finance.ua

Amazon запустила перший завод роботаксі Zoox Сьогодні 04:31 — Технології&Авто

Amazon запустила перший завод роботаксі Zoox

Дочірня компанія Amazon — Zoox — відкрила свій перший завод з серійного виробництва роботаксі.

Reuters нагадує , що Zoox наразі проводить випробування в різних містах США, використовуючи понад 20 транспортних засобів, і планує запустити комерційні послуги роботаксі в Лас-Вегасі вже цього року.

«Додаткові виходи на ринок у найближчі роки виправдовують це збільшення виробництва роботаксі», — йдеться у заяві Zoox.

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Завод у Хейворді, Каліфорнія, може збирати понад 10 000 автомобілів на рік при виході на повну потужність, хоча Zoox не розкриває початкові цілі виробництва.

«Комерційний запуск поставить Zoox у один ряд з Waymo, яка роками експлуатує безпілотні таксі та розширюється по всій країні, та Tesla Ілона Маска, яка планує представити свою платну послугу роботаксі 22 червня», — зазначає видання.

Водночас, як пише видання, Zoox «нагадує тостери на колесах» і не має ручного керування та таких деталей, як кермо чи педалі.

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