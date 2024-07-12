НБУ прогнозує зростання цін в Україні в найближчі місяці — Finance.ua

НБУ прогнозує зростання цін в Україні в найближчі місяці Сьогодні 21:45 — Особисті фінанси

НБУ прогнозує зростання цін в Україні в найближчі місяці

У червні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) пришвидшилася до 4,8% з 3,3% у травні. У місячному вимірі ціни зросли на 2,2%.

Про це повідомляє Національний банк України.

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Фундаментальний інфляційний тиск залишався стійким. Показник базової інфляції у червні зріс до 5,0% з 4,4% у травні. З одного боку, її підтримували подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці й електроенергію, певне погіршення інфляційних очікувань, зокрема через послаблення обмінного курсу гривні. З іншого, стримуючими чинниками були вторинні ефекти від здешевлення сирих продовольчих товарів.

Зниження цін на сирі продукти харчування дещо уповільнилося — до 6,5% р/р.

Зокрема, стрімко зменшилися темпи падіння цін на яйця, ймовірно через скорочення виробництва та зростання виробничих витрат на електроенергію в умовах спекотної погоди. Зниження цін на цукор дещо сповільнилося на тлі розширення географії його експорту. Також пригальмувало падіння цін на борошно та крупи. Дедалі повільніше знижувалися ціни на помідори та огірки.

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Окремі овочі борщового набору та яблука дешевшали через спекотну погоду й активізацію продажу продукції зі сховищ на тлі зростання витрат на зберігання, зокрема через перебої з постачанням електроенергії. Завдяки подальшому відновленню тваринництва зростання цін на м’ясо надалі сповільнювалося, а свинина суттєво подешевшала. Також дещо сповільнилося зростання цін на молоко. Через обмежену пропозицію якісної продукції високою залишалася вартість картоплі, буряка та деяких фруктів.

Зростання адміністративно регульованих цін суттєво пришвидшилося — до 13,3% р/р.

Перегляд тарифів на електроенергію для населення мав вагомий проінфляційний вплив та зумовив пришвидшення адміністративної інфляції. Додатковий тиск на ціни чинило подорожчання електроенергії для непобутових споживачів, що відображається в споживчих цінах через вторинні ефекти, передусім збільшення собівартості виробництва. Також швидше дорожчали тютюнові вироби, вірогідно на тлі посилення заходів боротьби з тіньовою продукцією.

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Пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, ймовірно, через курсовий чинник. Водночас адміністративну інфляцію надалі стримував мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Пришвидшилося зростання цін на пальне — до 25,5% р/р.

Така динаміка відображала подорожчання нафти на світових ринках, послаблення обмінного курсу гривні та активізацію закупівель пального перед очікуваним підвищенням акцизного податку.

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Базова інфляція пришвидшилася до 5,0% р/р.

Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшилися до 5,9% р/р. Так, стрімкіше дорожчали сири та масло, з огляду на активізацію експорту молочних продуктів, а також зростання цін на сировину в попередні місяці та виробничих витрат.

Пришвидшилося зростання цін на хліб та окремі борошняні вироби через високі виробничі витрати на оплату праці та енергію, а також недостатнє надходження пропозиції борошна. Швидше дорожчали окремі імпортні товари, зокрема шоколад та кава. Падіння цін на соняшникову олію пригальмувало під впливом цінових тенденцій на світових ринках, а ціни на олійні продукти, зокрема маргарин, пришвидшили зростання. Водночас подорожчання м’ясопродуктів сповільнилося завдяки вторинним ефектам від подальшого відновлення у тваринництві.

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Ціни на непродовольчі товари відновили зростання (на 0,4% р/р), передусім під впливом курсового чинника. Зокрема, повільніше дешевшали одяг та взуття, тоді як подорожчання інших непродовольчих товарів пришвидшилося.

Послуги також дорожчали швидше — на 9,9% р/р, вірогідно під тиском витрат бізнесу на оплату праці та енергію. Зокрема швидше дорожчали послуги з охорони здоров’я та транспорту, вартість експлуатації власних транспортних засобів і страхування. Натомість сповільнилося зростання вартості послуг готелів, кафе та ресторанів, насамперед завдяки зменшенню тиску з боку витрат на харчову сировину, а також послуг з особистого догляду та фінансових послуг.

Після розвороту інфляційного тренду в травні споживча інфляція очікувано надалі зростала в червні, практично відповідаючи прогнозу НБУ, опублікованому в Інфляційному звіті за квітень 2024 року. Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці передусім через збільшення витрат бізнесу, зокрема на оплату праці та електроенергію, а також вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв та очікуване підвищення акцизів.

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