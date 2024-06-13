У Нацбанку назвали ризики для інфляційної динаміки та економічного розвитку — Finance.ua

У Нацбанку назвали ризики для інфляційної динаміки та економічного розвитку Сьогодні 20:02 — Казна та Політика

У Нацбанку назвали ризики для інфляційної динаміки та економічного розвитку

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.

Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу, присвяченого рішенням щодо монетарної політики.

«російська агресія, що триває вже третій рік, завдає Україні значних економічних втрат і надалі підживлює ціновий тиск. НБУ припускає зниження безпекових ризиків та нормалізацію умов для функціонування економіки впродовж наступних років», — заявив Пишний.

Однак подальший характер війни та реальні терміни її завершення залишаються основними чинниками невизначеності. Тривала війна високої інтенсивності, що виснажуватиме країну, є основним ризиком для економіки.

Зберігаються й інші ризики, більшість з яких також прямо чи опосередковано пов’язані з перебігом війни, зокрема:

виникнення додаткових бюджетних потреб для підтримання обороноздатності чи покриття значних квазіфіскальних дефіцитів, зокрема в енергетичній сфері;

подальші ураження інфраструктури, передусім енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку пропозиції;

продовження часткового блокування кордонів деякими країнами ЄС для вантажних перевезень, що стримуватиме експорт та здорожчуватиме імпорт;

поглиблення негативних міграційних тенденцій.

Читайте також Наслідки зростання інфляції для економіки та населення

Крім того, потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб може мати додатковий внесок до показника інфляції цього року. Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів.

За словами голови НБУ, також зберігається ймовірність реалізації низки сценаріїв, пов’язаних з подальшим розширенням експортних можливостей, пришвидшенням євроінтеграційних процесів, реалізацією масштабної програми відновлення України, передачею Україні коштів від знерухомлених російських активів. Зокрема, очікується рішення щодо використання знерухомлених активів рф за результатами засідання країн групи G7, що може доповнити вже ухвалені Сполученими Штатами та Європейським Союзом рішення.

Читайте також Інфляція в Україні зменшилася до мімімуму (Держстат)

Реалізація таких сценаріїв зменшить інфляційний тиск та пожвавить відновлення економіки.

Нагадаємо, 13 червня правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 0,5 в. п. до 13,0%.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.