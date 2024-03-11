НБУ назвав два джерела зростання реальних доходів українців — Finance.ua

НБУ назвав два джерела зростання реальних доходів українців Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

НБУ назвав два джерела зростання реальних доходів українців

Непрямі показники для оцінки доходів населення свідчать про їхнє зростання в реальному вимірі (з урахуванням інфляції).

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Як зазначається в огляді, реальні доходи домогосподарств зростали за рахунок зарплат у приватному секторі та індексації пенсій.

«Підтримає доходи домогосподарств також індексація пенсій з березня на близько 8%», — йдеться в повідомленні.

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).

Як зазначають в НБУ, за опитуванням малого та середнього бізнесу, проведеним Європейською бізнес асоціацією, майже третина планує збільшувати зарплати у 2024 році, хоча переважна більшість не планує змін.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна зарплата в Україні у 2023 році становила 17 442 гривні. При цьому номінальна зарплата штатних працівників зросла на 17,5%, порівняно із 2022 роком. Якщо прив’язати зарплати українців до офіційного курс Нацбанку, то у 2023 вони зросли на 18 доларів — до 477 доларів.

Найвища зарплата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 23,3% до 41 326 гривень на місяць. Найменше платять у сфері освіти — 13 500 гривень (зростання на 0,5%).

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