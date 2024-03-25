НБУ достроково перерахує до бюджету 30 млрд грн прибутку — Finance.ua

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НБУ достроково перерахує до бюджету 30 млрд грн прибутку

Казна та Політика
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НБУ достроково перерахує до бюджету 30 млрд грн прибутку
НБУ достроково перерахує до бюджету 30 млрд грн прибутку
Україна зобов’язалась спрямувати прибуток НБУ на покриття загальних витрат бюджету.
Про це йдеться в оновленому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом.
«Ми зобов’язуємося у 2024 році утриматися від використання прибутку НБУ на цільові видатки та спрямуємо цю категорію доходів до загального фонду державного бюджету», — ідеться в Меморандумі.
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Торік 50% прибутку НБУ зараховувалося до спецфонду, тобто 35,5 млрд грн пішли на проєкти відбудови України через агресію рф.
Згідно з оновленим Меморандумом, Нацбанк має перерахувати до держбюджету до 30 млрд грн вже в березні, а ще 8 млрд грн — до кінця червня.
Верховна Рада 21 березня ухвалила закон № 9667−1, у якому є дозвіл НБУ у 2024 році достроково, до підтвердження зовнішнього аудитора та затвердження Радою НБУ річної фінансової звітності за 2023 рік, перерахувати до держбюджету 80% від суми прибутку.
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МВФ в оновленому Меморандумі погодив ці зміни.
Нестабільність із отриманням зовнішнього фінансування змусила уряд перенести наперед виплату дивідендів держпідприємствами, здійснено авансові податкові платежі, зокрема приблизно 24 млрд грн податку на прибуток від банків, а також відтерміновано окремі видатки.
«Подальші затримки в зовнішньому фінансуванні, ймовірно, змусять вдатися до неоптимальних заходів, акцентуючи увагу на важливості того, щоб зовнішні донори вчасно надали свої зобов’язання щодо фінансування», — зазначили в МВФ.
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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон № 5593-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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