УЗ переказала в бюджет понад 1,2 мільярда з дивідендів — Finance.ua
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УЗ переказала в бюджет понад 1,2 мільярда з дивідендів

Фондовий ринок
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УЗ переказала в бюджет понад 1,2 мільярда з дивідендів
УЗ переказала в бюджет понад 1,2 мільярда з дивідендів
АТ «Укрзалізниця» за підсумками діяльності у 2023 році переказала до держбюджету України 1,259 млрд грн авансового внеску з дивідендів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Чітко виконуємо всі свої зобов’язання перед державою та розпочинаємо сплату дивідендів. Це перший авансовий платіж, адже ще фіналізуємо консолідований звіт, який чітко визначить наш прибуток за підсумками роботи у 2023 році. Ці виплати та їх оперативність надважливі для фінансування потреб держави, зокрема її обороноздатності», — зазначив голова правління компанії Євген Лященко.
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За оперативними даними, попри заплановані збитки «Укрзалізниця» завершила 2023 рік з позитивним фінансовим результатом. На початку лютого 2024 року уряд визначив рівень дивідендів, які перерахують до бюджету акціонерні товариства з державною часткою.
Згідно з рішенням уряду норматив відрахувань для УЗ встановлений на рівні 50% за умови, що 30% прибутку компанії буде спрямовано на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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