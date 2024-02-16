Найпопулярніші бензинові авто в Україні — Finance.ua

Найпопулярніші бензинові авто в Україні Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Найпопулярніші бензинові авто в Україні

Найпопулярнішими на ринку нових легковиків України залишаються автомобілі з бензиновими двигунами. Найпопулярнішим серед українців у січні став середньорозмірний хетчбек Škoda Scala.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Зазначається, що в минулому місяці автопарк України поповнили майже 1,7 тис. авто з бензиновими двигунами. Це на 5% більше, ніж торік. Однак їх ринкова частка зменшилась з 54% до 39%.

Лідером ринку нових бензинових авто став середньорозмірний хетчбек Škoda Scala.

10 моделей нових легковиків, обладнаних бензиновими ДВЗ, у січні:

Škoda Scala — 126 од.;

Toyota RAV-4 — 120 од.;

Renault Duster — 110 од.;

Mazda CX5 — 103 од.;

Hyundai Tucson — 77 од.;

Suzuki Vitara — 66 од.;

Suzuki SX4 — 66 од.;

Lexus RX — 55 од.;

Škoda Octavia — 46 од.;

Škoda Kamiq — 45 од.;

Нагадаємо, у січні 2024 року найбільше купували нові авто в Києві та в Дніпропетровській області. Так, за місяць кияни придбали — 1346 нових авто, мешканці Дніпропетровщини купили 366 од., на Київщині було зареєстровано 357 од., на Харківщині - 240 од., в Одеській обл. — 234 од.

Крім того, за підсумками 2023 року в Україні купили майже 61 тис. нових легковиків на суму понад 105,5 мільярда гривень.

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