Продаж авто в «Дії»: ТОП-20 моделей, проданих за допомогою нової послуги — Finance.ua

Продаж авто в «Дії»: ТОП-20 моделей, проданих за допомогою нової послуги Сьогодні 21:04 — Особисті фінанси

Продаж авто в «Дії»: ТОП-20 моделей, проданих за допомогою нової послуги

Наприкінці 2023 року українським автомобілістам стала доступна нова послуга — дистанційне переоформлення автомобілів у застосунку «Дія». Аналітики порталу auto.ria розповіли, скільки та які автомобілі оформлювали українці дистанційно у січні.

Загалом впродовж першого місяця 2024 року обійтися без відвідин сервісних центрів МВС, однак оформити продаж офіційно, за допомогою «Дії», вирішили 10,7 тис. продавців та, відповідно, стільки ж покупців. Укладено 10,4 тис. угод купівлі-продажу щодо легкових автомобілів, 302 для мотоциклів та ще 10 для мопедів.

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Частка тих, які скористалися дистанційним переоформленням склала 12%, тобто помітно більше, ніж було у грудні, коли лише 5% автовласників вирішили довіритися електронній системі.

Нові номерні знаки (відповідно — й нові свідоцтва про реєстрацію) при цьому обрали 17%, й тепер вони отримають на відділення «Укрпошти» таблички з індексом «DI», який використовується спеціально для тих ТЗ, котрі оформлені через «Дію».

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І щодо самих автомобілів: список загалом схожий до того, який аналітики зазвичай бачать в оглядах вторинного ринку. Ось ТОП-20 автомобілів, угоди купівлі-продажу щодо яких були укладені за допомогою застосунку «Дія» у січні 2024 року:

Volkswagen Passat — 402 шт. Daewoo Lanos — 335 шт. Volkswagen Golf — 328 шт. Skoda Octavia — 305 шт. Ford Focus — 255 шт. Renault Megane — 249 шт. BMW 3 Series — 213 шт. BMW 5 Series — 164 шт. Opel Astra — 163 шт. Audi A6 — 159 шт. Chevrolet Aveo — 141 шт. Volkswagen Jetta — 139 шт. Audi A4 — 139 шт. Skoda Fabia — 127 шт. Mitsubishi Lancer — 104 шт. Mercedes-Benz E-Class — 103 шт. Mazda 6 — 98 шт. Hyundai Sonata — 93 шт. Mazda 3 — 92 шт. Toyota camry — 91 шт.

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