Продаж авто в «Дії»: ТОП-20 моделей, проданих за допомогою нової послуги — Finance.ua
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Продаж авто в «Дії»: ТОП-20 моделей, проданих за допомогою нової послуги

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Продаж авто в «Дії»: ТОП-20 моделей, проданих за допомогою нової послуги
Продаж авто в «Дії»: ТОП-20 моделей, проданих за допомогою нової послуги
Наприкінці 2023 року українським автомобілістам стала доступна нова послуга — дистанційне переоформлення автомобілів у застосунку «Дія». Аналітики порталу auto.ria розповіли, скільки та які автомобілі оформлювали українці дистанційно у січні.
Загалом впродовж першого місяця 2024 року обійтися без відвідин сервісних центрів МВС, однак оформити продаж офіційно, за допомогою «Дії», вирішили 10,7 тис. продавців та, відповідно, стільки ж покупців. Укладено 10,4 тис. угод купівлі-продажу щодо легкових автомобілів, 302 для мотоциклів та ще 10 для мопедів.
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Частка тих, які скористалися дистанційним переоформленням склала 12%, тобто помітно більше, ніж було у грудні, коли лише 5% автовласників вирішили довіритися електронній системі.
Нові номерні знаки (відповідно — й нові свідоцтва про реєстрацію) при цьому обрали 17%, й тепер вони отримають на відділення «Укрпошти» таблички з індексом «DI», який використовується спеціально для тих ТЗ, котрі оформлені через «Дію».

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І щодо самих автомобілів: список загалом схожий до того, який аналітики зазвичай бачать в оглядах вторинного ринку. Ось ТОП-20 автомобілів, угоди купівлі-продажу щодо яких були укладені за допомогою застосунку «Дія» у січні 2024 року:
  1. Volkswagen Passat — 402 шт.
  2. Daewoo Lanos — 335 шт.
  3. Volkswagen Golf — 328 шт.
  4. Skoda Octavia — 305 шт.
  5. Ford Focus — 255 шт.
  6. Renault Megane — 249 шт.
  7. BMW 3 Series — 213 шт.
  8. BMW 5 Series — 164 шт.
  9. Opel Astra — 163 шт.
  10. Audi A6 — 159 шт.
  11. Chevrolet Aveo — 141 шт.
  12. Volkswagen Jetta — 139 шт.
  13. Audi A4 — 139 шт.
  14. Skoda Fabia — 127 шт.
  15. Mitsubishi Lancer — 104 шт.
  16. Mercedes-Benz E-Class — 103 шт.
  17. Mazda 6 — 98 шт.
  18. Hyundai Sonata — 93 шт.
  19. Mazda 3 — 92 шт.
  20. Toyota camry — 91 шт.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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