Найбільші банки Європи торік вийшли на рекордний рівень прибутку — Finance.ua

Найбільші банки Європи торік вийшли на рекордний рівень прибутку Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Найбільші банки Європи торік вийшли на рекордний рівень прибутку

У 2023 році загальний прибуток найбільших європейських банків вперше перевищив 100 мільярдів євро — зростання процентних ставок принесло більшості з них рекордні прибутки.

Про це пише Bloomberg

Три чверті банків із двадцятки зафіксували індивідуальні історичні прибутки, свідчать дані, зібрані агентством.

Так, сукупний чистий прибуток 20 найбільших банків Європи, які відзвітували про свої результати, зріс до 103 мільярдів євро з 78 мільярдів євро у 2022 році.

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«Різке зростання прибутковості дозволило банкам збільшити кількість коштів, які вони повертають інвесторам, і підвищило їхні акції: індекс банків регіону минулого року зріс приблизно на 20%. Хоча масштабний стрибок прибутку буде важко повторити, оскільки побічний ефект від ставок зменшиться, багато банків оптимістично налаштовані, що зростання комісійних доходів дозволить їм і надалі збільшувати чистий прибуток», — пише Bloomberg.

До розрахунків агентства не увійшла швейцарська UBS Group AG, чий прибуток торік зріс до 29 млрд у результаті придбання Credit Suisse.

Нагадаємо, українські банки заробили за 2023 рік 86,55 млрд грн чистого прибутку, що на 44 млрд грн менше, ніж у січні-листопаді 2023 року, коли чистий прибуток банківської системи становив 130,55 млрд грн. Найбільше заробив ПриватБанк — 37,765 млрд грн.

За фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди.

Економічна Правда За матеріалами:

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