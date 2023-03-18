На Закарпатті фіксують найбільший приріст вакансій серед регіонів України — Finance.ua
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На Закарпатті фіксують найбільший приріст вакансій серед регіонів України

Особисті фінанси
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На Закарпатті фіксують найбільший приріст вакансій серед регіонів України
На Закарпатті фіксують найбільший приріст вакансій серед регіонів України
На Закарпатті наразі спостерігається найбільший приріст вакансій серед усіх регіонів країни.
Про це повідомив у Фейсбуці голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
«На Закарпатті найбільший приріст вакансій серед усіх регіонів країни. У лютому в нашій області на 50% зросла кількість вакансій порівняно з відповідним періодом минулого року» — повідомив він.
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З його слів, про найвищі показники в Україні свідчать дані аналітиків Work.uа.
«Ці цифри є реальним результатом системної роботи з бізнесом, зокрема й релокованим, реалізації обласних, державних, міжнародних програм підтримки підприємців» — додав Микита.
Він зазначив, що завдяки цьому в регіоні вдалося створити тисячі нових робочих місць, що дозволить розвивати економіку й надалі.

Довідка Finance.ua:

  • аналітики порталу budni.rabota.ua проаналізували ринок праці та пропозиції освітніх курсів та зібрали 5 професій, які мають попит на ринку, і які можна швидко опанувати;
  • за даними OLX Робота, наразі найменша конкуренція серед пошукачів на Заході, а от у Тернопільській області пропонують найвищу зарплату — в середньому 21 тисяча гривень;
  • у лютому до січня кількість активних пропозицій про роботу зросла на 11%. Проте це все ще у півтора рази менше, аніж було у лютому 2022 року.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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За матеріалами:
Укрінформ
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