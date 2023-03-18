На Закарпатті фіксують найбільший приріст вакансій серед регіонів України — Finance.ua

На Закарпатті фіксують найбільший приріст вакансій серед регіонів України
На Закарпатті наразі спостерігається найбільший приріст вакансій серед усіх регіонів країни.
Про це повідомив у Фейсбуці голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
«На Закарпатті найбільший приріст вакансій серед усіх регіонів країни. У лютому в нашій області на 50% зросла кількість вакансій порівняно з відповідним періодом минулого року» — повідомив він.
З його слів, про найвищі показники в Україні свідчать дані аналітиків Work.uа.
«Ці цифри є реальним результатом системної роботи з бізнесом, зокрема й релокованим, реалізації обласних, державних, міжнародних програм підтримки підприємців» — додав Микита.
Він зазначив, що завдяки цьому в регіоні вдалося створити тисячі нових робочих місць, що дозволить розвивати економіку й надалі.
Довідка Finance.ua:
- аналітики порталу budni.rabota.ua проаналізували ринок праці та пропозиції освітніх курсів та зібрали 5 професій, які мають попит на ринку, і які можна швидко опанувати;
- за даними OLX Робота, наразі найменша конкуренція серед пошукачів на Заході, а от у Тернопільській області пропонують найвищу зарплату — в середньому 21 тисяча гривень;
- у лютому до січня кількість активних пропозицій про роботу зросла на 11%. Проте це все ще у півтора рази менше, аніж було у лютому 2022 року.
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