Кому платять 500 доларів і більше: добірка з 12 вакансій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кому платять 500 доларів і більше: добірка з 12 вакансій

Особисті фінанси
91
Кому платять 500 доларів і більше: добірка з 12 вакансій
Кому платять 500 доларів і більше: добірка з 12 вакансій
Ринок праці в Україні поступово відновлюється і задає нові тренди. Тож фахівці порталу work.ua зібрали вакансії, в яких зарплата складає від 19 000 грн і більше. Представникам яких професій пропонують 500 дол. на місяць і більше — читайте далі.

Менеджер з продажу

20 000 грн (ставка + % від продажу)
Вакансія менеджера з продажу зʼявилася у компанії-імпортері текстилю «Барбатекстиль». Фахівця шукають в Одесі. На роботі він займатиметься пошуком нових клієнтів, консультацією покупців та продажем телефоном, веденням клієнтської бази.
Від кандидатів очікують активності, навичок з телефонного продажу, знання 1С-Підприємство й бажано CRM.
Графік — пʼятиденка. Можливе карʼєрне зростання.

Тренер на періоді адаптації у відділ продажу, 18 000 — 30 000 грн

Ще одну вакансію в продажах із зарплатою 500 доларів та більше пропонує «Академія продажів Андрія Крупкіна» в Києві. Позиція тренера з продажу пропонується кандидатам з досвідом у сфері продажу, знанням англійської (Upper-Intermediate) та комунікабельністю, вмінням просто доносити інформацію.
Серед завдань тренера, зазначених у вакансії:
  • навчання та оцінювання кандидатів;
  • знайомство їх з клієнтами (компаніями, яким потрібні менеджери з продажу);
  • запуск співпраці менеджера та клієнта.

Водій в таксі на авто компанії, 20 000 — 25 000 грн

Офіційний автопарк Компанії Bolt шукає водіїв таксі відразу в кількох українських містах. У вакансіях зазначається, що робота буде на нових автомобілях парку, водій отримуватиме 50% від каси.
До шукачів висувають такі вимоги: є посвідчення водія та стаж водіння від 2 років, дисциплінованість, ввічливість, відповідальність, акуратність тощо. Досвід роботи в таксі або службах доставки буде перевагою.

Торговий представник на авто компанії

35 000 грн
Возити не людей, а солодощі пропонує компанія «Рошен Де Люкс» шукачам з Одеси. На підприємстві зʼявилася вакансія торгового представника для тих, в кого є посвідчення водія категорії «В» та стаж водіння не менш як 1 рік.
Роботодавець обіцяє надати робоче авто, працевлаштувати офіційно і з соцпакетом, надати можливість навчатися та зростати по карʼєрі.
Читайте також

English teacher

20 000 грн
У Дніпрі школа розмовної англійської ESL шукає викладачів із вищою освітою, знанням англійської мови на рівні Upper-Intermediate та вище й готовністю нею спілкуватися.
Офіс знаходиться в центрі міста, на правому березі Дніпра, графік обговорюється індивідуально. Розмір зарплати може коливатися — залежить від кількості студентів і груп, попередив роботодавець.

PPC specialist

80 000 — 160 000 грн
IT-компанія Galaktica розмістила на Work.ua вакансію РРС specialist на дистанційну роботу. Як вказав роботодавець, у звʼязку з масштабуванням потрібно зразу 6 таких фахівців.
Потрібні спеціалісти з досвідом від 2 років, зокрема успішної праці з ринками США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, з бюджетами від 50 тис. доларів. А також вмінням працювати в Google Ads, Microsoft Ads, Bing, з Google Analytics і Google Tag Manager, знанням Microsoft Excel / Google Sheets та англійською рівня Intermediate.

Chief Operations Officer

37 000 — 75 000 грн
Ще одна вакансія на дистанційці — операційний директор у компанію Eco Cleaning NYC. Це клінінгова компанія, яка працює в Нью-Йорку. Вони шукають людину з досвідом на управлінській посаді (від 2 років) та знанням англійської на рівні Intermediate і вище.
До обовʼязків Chief Operations Officer входитиме: управління командою з 30 працівників, планування, перевірка ефективності роботи, контроль досягнення KPI керівниками відділів, створення системи найму нових працівників разом з HR-менеджером та інше. Графік роботи: 5 днів на тиждень, з 8:00 до 18:00 за Eastern Time Zone, тобто за часовою зоною у східній частині Сполучених Штатів.

Головний бухгалтер

25 000 — 30 000 грн
Відповідальну та ініціативну людину зі Львова на посаду головного бухгалтера шукає група логістичних компаній Soloviy-Trans. На вакансію чекають відгуків від кандидатів із профільною освітою та знаннями, досвідом роботи (в логістичних компаніях — буде перевагою).
Головний бухгалтер займатиметься ведення податкового зобов‘язання і податкового кредиту, ЗЕД, веденням обліку основних засобів, МНМА, МШП, нарахуванням зарплати, формуванням платежів, веденням звітності та іншим.

Медичний представник

21 000 грн
У Києві «Аптеці АНЦ» потрібен менеджер з оптової торгівлі фармпрепаратами. Шукають спеціалістів із вищою освітою за напрямом «Фармація», релевантним досвідом від 2 років, власною клієнтською базою з невеликих аптек у Київській чи Чернігівській області, або в обох.
Треба буде залучати клієнтів, виконувати продаж, вести звітність. За виконання KPI до зарплати додасться бонус.

Оператор-налагоджувальник токарних верстатів ЧПК

35 000 грн
Якщо ви вмієте працювати на верстатах HAAS (стійка Haas), GOODWAY (стійка Fanuc), токарних верстатах, які мають функціонал приводних блоків і переміщення по осі Y для можливості виконувати фрезерування деталей зі складною геометрією, вас може зацікавити вакансія в ТОВ МЗАтЗ.
Компанія шукає оператора-налагоджувальника токарних верстатів ЧПК для роботи в Ужгороді. Є погодинна оплата праці та бонуси. За потреби працівникам надається житло.

Технолог швейного виробництва

20 000 грн
«У зв’язку із запуском швейного цеху з пошиття декоративних виробів запрошуємо в нашу команду і місце текстильних відкриттів технолога виробництва (текстиль для дому)», — пише у своїй вакансії компанія «Текстиль-Контакт» із Києва.
Роботодавець у пошуку спеціаліста зі знанням технології шиття та досвідом роботи від 2 років. Технолог займатиметься організацією роботи цеху, оптимізацією процесів, складанням технологічних карток.
Графік роботи: пн.-пт., з 9:00 до 18:00. Зарплата складається зі ставки та премії.

Бренд-менеджер (ТМ Columbia)

Зарплата — середня за професією чи вища
У Києві компанія Athletics шукає в команду бренд-менеджера ТМ Columbia, який має вищу освіту з економіки або маркетингу, 3 роки релевантного досвіду, працював чи працювала з міжнародними брендами та ринками, має готовність їздити у відрядження тощо.
На роботі на фахівця чекають обовʼязки зі стратегічного планування, участь в організації ланцюгів постачання, оцінці зразків, ціноутворенні, підготовці каталогів і презентацій, проведення переговорів.
Роботодавець очікує на резюме з побажаннями щодо рівня зарплати (відомо, що зарплата на позиції може бути 20 000 грн чи вища, якщо ви відповідаєте вимогам).
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.