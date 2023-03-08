Кому платять 500 доларів і більше: добірка з 12 вакансій — Finance.ua

Кому платять 500 доларів і більше: добірка з 12 вакансій Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Кому платять 500 доларів і більше: добірка з 12 вакансій

Ринок праці в Україні поступово відновлюється і задає нові тренди. Тож фахівці порталу work.ua зібрали вакансії, в яких зарплата складає від 19 000 грн і більше. Представникам яких професій пропонують 500 дол. на місяць і більше — читайте далі.

20 000 грн (ставка + % від продажу)

Вакансія менеджера з продажу зʼявилася у компанії-імпортері текстилю «Барбатекстиль». Фахівця шукають в Одесі. На роботі він займатиметься пошуком нових клієнтів, консультацією покупців та продажем телефоном, веденням клієнтської бази.

Від кандидатів очікують активності, навичок з телефонного продажу, знання 1С-Підприємство й бажано CRM.

Графік — пʼятиденка. Можливе карʼєрне зростання.

Тренер на періоді адаптації у відділ продажу, 18 000 — 30 000 грн

Ще одну вакансію в продажах із зарплатою 500 доларів та більше пропонує «Академія продажів Андрія Крупкіна» в Києві. Позиція тренера з продажу пропонується кандидатам з досвідом у сфері продажу, знанням англійської (Upper-Intermediate) та комунікабельністю, вмінням просто доносити інформацію.

Серед завдань тренера, зазначених у вакансії:

навчання та оцінювання кандидатів;

знайомство їх з клієнтами (компаніями, яким потрібні менеджери з продажу);

запуск співпраці менеджера та клієнта.

Водій в таксі на авто компанії, 20 000 — 25 000 грн

Офіційний автопарк Компанії Bolt шукає водіїв таксі відразу в кількох українських містах. У вакансіях зазначається, що робота буде на нових автомобілях парку, водій отримуватиме 50% від каси.

До шукачів висувають такі вимоги: є посвідчення водія та стаж водіння від 2 років, дисциплінованість, ввічливість, відповідальність, акуратність тощо. Досвід роботи в таксі або службах доставки буде перевагою.

35 000 грн

Возити не людей, а солодощі пропонує компанія «Рошен Де Люкс» шукачам з Одеси. На підприємстві зʼявилася вакансія торгового представника для тих, в кого є посвідчення водія категорії «В» та стаж водіння не менш як 1 рік.

Роботодавець обіцяє надати робоче авто, працевлаштувати офіційно і з соцпакетом, надати можливість навчатися та зростати по карʼєрі.

20 000 грн

У Дніпрі школа розмовної англійської ESL шукає викладачів із вищою освітою, знанням англійської мови на рівні Upper-Intermediate та вище й готовністю нею спілкуватися.

Офіс знаходиться в центрі міста, на правому березі Дніпра, графік обговорюється індивідуально. Розмір зарплати може коливатися — залежить від кількості студентів і груп, попередив роботодавець.

80 000 — 160 000 грн

IT-компанія Galaktica розмістила на Work.ua вакансію РРС specialist на дистанційну роботу. Як вказав роботодавець, у звʼязку з масштабуванням потрібно зразу 6 таких фахівців.

Потрібні спеціалісти з досвідом від 2 років, зокрема успішної праці з ринками США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, з бюджетами від 50 тис. доларів. А також вмінням працювати в Google Ads, Microsoft Ads, Bing, з Google Analytics і Google Tag Manager, знанням Microsoft Excel / Google Sheets та англійською рівня Intermediate.

37 000 — 75 000 грн

Ще одна вакансія на дистанційці — операційний директор у компанію Eco Cleaning NYC. Це клінінгова компанія, яка працює в Нью-Йорку. Вони шукають людину з досвідом на управлінській посаді (від 2 років) та знанням англійської на рівні Intermediate і вище.

До обовʼязків Chief Operations Officer входитиме: управління командою з 30 працівників, планування, перевірка ефективності роботи, контроль досягнення KPI керівниками відділів, створення системи найму нових працівників разом з HR-менеджером та інше. Графік роботи: 5 днів на тиждень, з 8:00 до 18:00 за Eastern Time Zone, тобто за часовою зоною у східній частині Сполучених Штатів.

25 000 — 30 000 грн

Відповідальну та ініціативну людину зі Львова на посаду головного бухгалтера шукає група логістичних компаній Soloviy-Trans. На вакансію чекають відгуків від кандидатів із профільною освітою та знаннями, досвідом роботи (в логістичних компаніях — буде перевагою).

Головний бухгалтер займатиметься ведення податкового зобов‘язання і податкового кредиту, ЗЕД, веденням обліку основних засобів, МНМА, МШП, нарахуванням зарплати, формуванням платежів, веденням звітності та іншим.

21 000 грн

У Києві «Аптеці АНЦ» потрібен менеджер з оптової торгівлі фармпрепаратами. Шукають спеціалістів із вищою освітою за напрямом «Фармація», релевантним досвідом від 2 років, власною клієнтською базою з невеликих аптек у Київській чи Чернігівській області, або в обох.

Треба буде залучати клієнтів, виконувати продаж, вести звітність. За виконання KPI до зарплати додасться бонус.

35 000 грн

Якщо ви вмієте працювати на верстатах HAAS (стійка Haas), GOODWAY (стійка Fanuc), токарних верстатах, які мають функціонал приводних блоків і переміщення по осі Y для можливості виконувати фрезерування деталей зі складною геометрією, вас може зацікавити вакансія в ТОВ МЗАтЗ.

Компанія шукає оператора-налагоджувальника токарних верстатів ЧПК для роботи в Ужгороді. Є погодинна оплата праці та бонуси. За потреби працівникам надається житло.

20 000 грн

«У зв’язку із запуском швейного цеху з пошиття декоративних виробів запрошуємо в нашу команду і місце текстильних відкриттів технолога виробництва (текстиль для дому)», — пише у своїй вакансії компанія «Текстиль-Контакт» із Києва.

Роботодавець у пошуку спеціаліста зі знанням технології шиття та досвідом роботи від 2 років. Технолог займатиметься організацією роботи цеху, оптимізацією процесів, складанням технологічних карток.

Графік роботи: пн.-пт., з 9:00 до 18:00. Зарплата складається зі ставки та премії.

Зарплата — середня за професією чи вища

У Києві компанія Athletics шукає в команду бренд-менеджера ТМ Columbia, який має вищу освіту з економіки або маркетингу, 3 роки релевантного досвіду, працював чи працювала з міжнародними брендами та ринками, має готовність їздити у відрядження тощо.

На роботі на фахівця чекають обовʼязки зі стратегічного планування, участь в організації ланцюгів постачання, оцінці зразків, ціноутворенні, підготовці каталогів і презентацій, проведення переговорів.

Роботодавець очікує на резюме з побажаннями щодо рівня зарплати (відомо, що зарплата на позиції може бути 20 000 грн чи вища, якщо ви відповідаєте вимогам).

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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