Кому платять 500 доларів і більше: добірка з 12 вакансій — Finance.ua

Кому платять 500 доларів і більше: добірка з 12 вакансій
Ринок праці в Україні поступово відновлюється і задає нові тренди. Тож фахівці порталу work.ua зібрали вакансії, в яких зарплата складає від 19 000 грн і більше. Представникам яких професій пропонують 500 дол. на місяць і більше — читайте далі.
Менеджер з продажу
Вакансія менеджера з продажу зʼявилася у компанії-імпортері текстилю «Барбатекстиль». Фахівця шукають в Одесі. На роботі він займатиметься пошуком нових клієнтів, консультацією покупців та продажем телефоном, веденням клієнтської бази.
Від кандидатів очікують активності, навичок з телефонного продажу, знання 1С-Підприємство й бажано CRM.
Графік — пʼятиденка. Можливе карʼєрне зростання.
Тренер на періоді адаптації у відділ продажу, 18 000 — 30 000 грн
Ще одну вакансію в продажах із зарплатою 500 доларів та більше пропонує «Академія продажів Андрія Крупкіна» в Києві. Позиція тренера з продажу пропонується кандидатам з досвідом у сфері продажу, знанням англійської (Upper-Intermediate) та комунікабельністю, вмінням просто доносити інформацію.
Серед завдань тренера, зазначених у вакансії:
- навчання та оцінювання кандидатів;
- знайомство їх з клієнтами (компаніями, яким потрібні менеджери з продажу);
- запуск співпраці менеджера та клієнта.
Водій в таксі на авто компанії, 20 000 — 25 000 грн
Офіційний автопарк Компанії Bolt шукає водіїв таксі відразу в кількох українських містах. У вакансіях зазначається, що робота буде на нових автомобілях парку, водій отримуватиме 50% від каси.
До шукачів висувають такі вимоги: є посвідчення водія та стаж водіння від 2 років, дисциплінованість, ввічливість, відповідальність, акуратність тощо. Досвід роботи в таксі або службах доставки буде перевагою.
Торговий представник на авто компанії
Возити не людей, а солодощі пропонує компанія «Рошен Де Люкс» шукачам з Одеси. На підприємстві зʼявилася вакансія торгового представника для тих, в кого є посвідчення водія категорії «В» та стаж водіння не менш як 1 рік.
Роботодавець обіцяє надати робоче авто, працевлаштувати офіційно і з соцпакетом, надати можливість навчатися та зростати по карʼєрі.
English teacher
У Дніпрі школа розмовної англійської ESL шукає викладачів із вищою освітою, знанням англійської мови на рівні Upper-Intermediate та вище й готовністю нею спілкуватися.
Офіс знаходиться в центрі міста, на правому березі Дніпра, графік обговорюється індивідуально. Розмір зарплати може коливатися — залежить від кількості студентів і груп, попередив роботодавець.
PPC specialist
80 000 — 160 000 грн
IT-компанія Galaktica розмістила на Work.ua вакансію РРС specialist на дистанційну роботу. Як вказав роботодавець, у звʼязку з масштабуванням потрібно зразу 6 таких фахівців.
Потрібні спеціалісти з досвідом від 2 років, зокрема успішної праці з ринками США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, з бюджетами від 50 тис. доларів. А також вмінням працювати в Google Ads, Microsoft Ads, Bing, з Google Analytics і Google Tag Manager, знанням Microsoft Excel / Google Sheets та англійською рівня Intermediate.
Chief Operations Officer
37 000 — 75 000 грн
Ще одна вакансія на дистанційці — операційний директор у компанію Eco Cleaning NYC. Це клінінгова компанія, яка працює в Нью-Йорку. Вони шукають людину з досвідом на управлінській посаді (від 2 років) та знанням англійської на рівні Intermediate і вище.
До обовʼязків Chief Operations Officer входитиме: управління командою з 30 працівників, планування, перевірка ефективності роботи, контроль досягнення KPI керівниками відділів, створення системи найму нових працівників разом з HR-менеджером та інше. Графік роботи: 5 днів на тиждень, з 8:00 до 18:00 за Eastern Time Zone, тобто за часовою зоною у східній частині Сполучених Штатів.
Головний бухгалтер
Відповідальну та ініціативну людину зі Львова на посаду головного бухгалтера шукає група логістичних компаній Soloviy-Trans. На вакансію чекають відгуків від кандидатів із профільною освітою та знаннями, досвідом роботи (в логістичних компаніях — буде перевагою).
Головний бухгалтер займатиметься ведення податкового зобов‘язання і податкового кредиту, ЗЕД, веденням обліку основних засобів, МНМА, МШП, нарахуванням зарплати, формуванням платежів, веденням звітності та іншим.
Медичний представник
У Києві «Аптеці АНЦ» потрібен менеджер з оптової торгівлі фармпрепаратами. Шукають спеціалістів із вищою освітою за напрямом «Фармація», релевантним досвідом від 2 років, власною клієнтською базою з невеликих аптек у Київській чи Чернігівській області, або в обох.
Треба буде залучати клієнтів, виконувати продаж, вести звітність. За виконання KPI до зарплати додасться бонус.
Оператор-налагоджувальник токарних верстатів ЧПК
Якщо ви вмієте працювати на верстатах HAAS (стійка Haas), GOODWAY (стійка Fanuc), токарних верстатах, які мають функціонал приводних блоків і переміщення по осі Y для можливості виконувати фрезерування деталей зі складною геометрією, вас може зацікавити вакансія в ТОВ МЗАтЗ.
Компанія шукає оператора-налагоджувальника токарних верстатів ЧПК для роботи в Ужгороді. Є погодинна оплата праці та бонуси. За потреби працівникам надається житло.
Технолог швейного виробництва
«У зв’язку із запуском швейного цеху з пошиття декоративних виробів запрошуємо в нашу команду і місце текстильних відкриттів технолога виробництва (текстиль для дому)», — пише у своїй вакансії компанія «Текстиль-Контакт» із Києва.
Роботодавець у пошуку спеціаліста зі знанням технології шиття та досвідом роботи від 2 років. Технолог займатиметься організацією роботи цеху, оптимізацією процесів, складанням технологічних карток.
Графік роботи: пн.-пт., з 9:00 до 18:00. Зарплата складається зі ставки та премії.
Бренд-менеджер (ТМ Columbia)
У Києві компанія Athletics шукає в команду бренд-менеджера ТМ Columbia, який має вищу освіту з економіки або маркетингу, 3 роки релевантного досвіду, працював чи працювала з міжнародними брендами та ринками, має готовність їздити у відрядження тощо.
На роботі на фахівця чекають обовʼязки зі стратегічного планування, участь в організації ланцюгів постачання, оцінці зразків, ціноутворенні, підготовці каталогів і презентацій, проведення переговорів.
Роботодавець очікує на резюме з побажаннями щодо рівня зарплати (відомо, що зарплата на позиції може бути 20 000 грн чи вища, якщо ви відповідаєте вимогам).
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