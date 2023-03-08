Вперше від початку війни у лютому зросла середня зарплата — аналітика (інфографіка) — Finance.ua
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Вперше від початку війни у лютому зросла середня зарплата — аналітика (інфографіка)

Особисті фінанси
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Ринок праці продовжує бити рекорди: кількість вакансій збільшується, зарплата потроху зростає, конкуренція знижується, центр і південь України відновлюються. Але є нюанс — роботодавці побоюються кадрового голоду.
Про це йдеться в аналітиці Work.ua.
Після січневого рекорду, коли на ринку праці було зафіксовано найбільшу кількість вакансій з моменту повномасштабного вторгнення рф, тренд люто зростає. У лютому, за даними СУН (системи управління наймом Work.ua), кількість пропозицій роботи зросла на 11%, як порівняти з січнем.
Вперше від початку війни у лютому зросла середня зарплата — аналітика (інфографіка)
Найбільшу динаміку відновлення у лютому, як порівняти з січнем, показали Кіровоградська — 21%, Дніпропетровська — 15%, Чернівецька — 15%, Миколаївська — 14%, Чернігівська області — 14%. Як бачимо, ринок праці відновлюється на півдні та в центрі України.
Вперше від початку війни у лютому зросла середня зарплата — аналітика (інфографіка)
Лідирувати за кількістю розміщених вакансій продовжують Київська — 20 034 пропозицій роботи, Львівська — 6 914, Дніпропетровська — 6 401, Одеська — 4 469, Івано-Франківська області — 2 000.
Вперше від початку війни у лютому зросла середня зарплата — аналітика (інфографіка)
Українці входять у весну з бажанням створювати, відбудовувати й робити Україну красивою. Помітна тенденція відновлення B2B бізнесу, медичної галузі й будівництва.
П’ятірка категорій з найбільшим приростом вакансій у лютому порівняно з січнем:
  • «Логістика, склад, ЗЕД» — 5 700 (+16%).
  • «Медицина, фармацевтика» — 4 805 (+13%).
  • «Будівництво, архітектура» — 2 719 (+14%).
  • «Охорона, безпека» — 1 100 (+15%).
  • «Юриспруденція» — 814 (+23%).
Вперше від початку війни у лютому зросла середня зарплата — аналітика (інфографіка)
Найбільший приріст вакансій у лютому спостерігався за посадами «Садівник» (+133%), «Дизайнер інтер’єру» (+116%), «Інженер з пожежної безпеки» (+75%), «Помічник адвоката» (+65%), «Зубний технік» (+60%).
Вперше від початку війни у лютому зросла середня зарплата — аналітика (інфографіка)

Ще трішки більше українців з роботою

Усе більше українців знаходять роботу — як порівняти із січнем, у лютому шукачів стало менше, конкуренція зменшилась і тримається на рівні грудня 2022 року.
Вперше від початку війни у лютому зросла середня зарплата — аналітика (інфографіка)

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За матеріалами:
Finance.ua
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