На початковому етапі пенсійної реформи пенсію українцям «накопичуватимуть» роботодавці та держава — Finance.ua

На початковому етапі пенсійної реформи пенсію українцям «накопичуватимуть» роботодавці та держава Вчора 11:03 — Особисті фінанси

На початковому етапі пенсійної реформи пенсію українцям «накопичуватимуть» роботодавці та держава

Після війни в Україні відбудеться пенсійна реформа — запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування, яка передбачає обов’язкові щомісячні відрахування із зарплат працівників.

Як розповіла перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак в ефірі програми «Сніданок з 1+1», на початковому етапі реформи жодних додаткових відрахувань із заробітних плат не буде. Відрахування до накопичувального фонду буде здійснювати не сама людина, а роботодавець з уже наявного ЄСВ, а також держава. Загалом йдеться про суму в розмірі 2% від зарплати.

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«Не йтиме мова про те, щоб принаймні на першому етапі громадянин здійснював будь-які додаткові виплати. Ми говоримо про те, що у перший рік 1% від ЄСВ, який уже сплачується, буде відраховуватися роботодавцями до накопичувальної системи. І також один стимулюючий відсоток до цього буде доплачувати держава», — зазначила Марчак.

За її словами, уже пізніше сам працівник зможе добровільно робити додаткові накопичувальні внески.

Нагадаємо, попри те, що наступного року прожитковий мінімум не підвищуватимуть, пенсії проіндексують . Це станеться в березні.

Довідка Finance.ua:

до речі, Кабмін пропонує перенести терміни введення пенсійної реформи. Так, за словами прем’єра Дениса Шмигаля, обов’язковий накопичувальний рівень пенсії хочуть ввести з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року;



накопичувальна пенсійна система передбачає відрахування коштів до пенсійних фондів самими працівниками (або їх роботодавцями). На відміну від першого, солідарного, рівня пенсійної системи, де відраховані внески ідуть на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам, накопичені кошти другого рівня є власністю громадян;



з жовтня 1,7 млн пенсіонерів у віці 70-74 років отримають доплату до пенсії у розмірі 300 гривень. Таким особам виплата буде здійснюватись щомісяця у розмірі 300 гривень, так щоб загальна виплата не перевищувала розміру пенсійної виплати 10 340 гривень;

у Пенсійному Фонді України розповіли, як можна відновити пенсійне посвідчення. Пенсійне посвідчення можуть замінити у разі втрати або якщо документ став непридатним для використання, або ж людині призначили інший вид пенсії.



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