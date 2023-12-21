Міжнародна доставка посвідчення водія: у яких країнах доступна та скільки це коштує — Finance.ua

Міжнародна доставка посвідчення водія: у яких країнах доступна та скільки це коштує Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Міжнародна доставка посвідчення водія: у яких країнах доступна та скільки це коштує

До сьогоднішнього дня українці могли замовити посвідчення водія в чотири європейські країни, а саме в Польщу, Чехію, Німеччину, Італію. Відсьогодні додається ще вісім країн.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, це Угорщина, Молдова, Словаччина, Румунія, Іспанія, Литва, Латвія та Естонія.

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Замовлення посвідчення водія за кордон доступне в Кабінеті водія. Цією опцією можуть скористатись ті кермувальники, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили, або змінили персональні дані.

Інфографіка: hsc.gov.ua

Як скористатись послугою

Для замовлення міжнародної доставки необхідно увійти в К абінет водія . Після авторизації виконати такі дії:

вказати причину обміну посвідчення;

обрати міжнародну доставку;

ввести адресу отримання замовлення;

сплатити за послугу.

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Заявка обробляється в сервісному центрі МВС, після виготовлення посвідчення водія, готовий документ ДП «Інфотех» передає Укрпошті. А поштовий оператор відправляє за кордон на вказану адресу. Термін міжнародної доставки — близько 15 днів.

Орієнтовна вартість посвідчення водія — 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть 960 грн.

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Головний сервісний центр МВС запустив міжнародну доставку посвідчення водія 16 жовтня цього року.

«Послуга надається через Кабінет водія, і з початку її запуску нею вже скористалися більше 2000 осіб», — зазначив Богдан Драп’ятий. Найбільше з них у Польщу — 1 666, в Німеччину — 275, у Чехію — 72 та в Італію — 33.

Довідка Finance.ua:

у застосунку «Дія» відтепер можна отримати англомовну версію закордонного паспорта, техпаспорта та посвідчення водія;

електронний сервіс в Україні стає все більш популярним. Найбільшим попитом серед кермувальників користується послуга онлайн обміну посвідчення водія. За перші 10 місяців 2022 року було видано 502 527 посвідчень водія у зв’язку з обміном, чи втратою або викраденням, а за аналогічний період 2023 року — на 163 тисячі більше;

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