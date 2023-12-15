До 6800 грн: в Україні можуть ввести нові штрафи для деяких водіїв — Finance.ua

До 6800 грн: в Україні можуть ввести нові штрафи для деяких водіїв Сьогодні 21:32 — Технології&Авто

До 6800 грн: в Україні можуть ввести нові штрафи для деяких водіїв

Україні уже скоро можуть підвищити штрафи для водіїв великогабаритних транспортних засобів. Відповідальність за адмінпорушення можуть ввести уже в наступному році.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України. Зараз його розглядають у Комітеті.

За що штрафуватимуть

В адмінкодекс пропонують додати новий пункт, що передбачає адміністративну відповідальність за порушення правил стоянки. Стосується він водіїв вантажівок, а максимальна сума штрафу складає 6800 грн.

Поліціянти будуть оформлювати протоколи про адмінправопорушення, здійснені водіями великогабаритних ТЗ, а далі справа розглядатиметься у судах. Якщо порушення правил стоянки було малозначним, то від адмінвідповідальності за це можуть звільнити.

Нагадаємо, що з березня 2021 року штраф за порушення правил стоянки складає 20 неоподатковуваних мінімумів, тобто 340 гривень. Але це при умові, якщо порушення не створює загрозу безпеці або не перешкоджає дорожньому руху. У такому випадку штраф буде удвічі більшим.

З кінця травня в Україні також почали штрафувати водіїв за порушення габаритно-вагових норм. Завдяки відновленню роботи вагового контролю вантажівок Укртрансбезпека змогла виявити багато порушників. Деякі «рекордсмени» перевозили навіть на 20 тонн більше, ніж дозволено.

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