Водіям нагадали, як підготувати автомобіль до зими — Finance.ua

Водіям нагадали, як підготувати автомобіль до зими Сьогодні 04:47 — Технології&Авто

Водіям нагадали, як підготувати автомобіль до зими

В середині осені настав час згадати про кілька правил підготовки авто до зими.

Акумулятор

Через морози можуть бути проблеми із запуском двигуна автомобіля. Тому потрібно заздалегідь перевірити батарею та подбати, щоб вона не вийшла з ладу в найбільш незручний момент.

Моторна олива

На роботу двигуна значною мірою впливає в’язкість оливи. Перед зимою потрібно перевірити моторне мастило. Якщо є необхідність, замініть його. Також не забудьте змінити фільтр оливи.

Гальмівна система

Перед настанням заморозків обов’язково перевірте стан гальмівних колодок, підтягніть трос ручного гальма.

Зимова гума

Міняти літні шини на зимові потрібно тоді, коли середньодобова температура повітря опускається до близько +7 градусів. Краще перевзутися заздалегідь, щоб уникнути черг на шиномонтажах та впевненіше почуватися на дорозі, особливо вранці та ввечері.

Щітки склоочисника та рідина склоомивача

Щітки склоочисника повинні добре очищати поверхню під час опадів. Спеціальна рідина для склоомивача взимку допомагає позбутися льоду та снігу на лобовому склі, і не замерзає під час морозу.

Аварійний набір

Подбайте про те, щоб в авто були домкрат, запасне колесо, дроти для прикурювання, каністра зимового склоомивача, скребок зі щіткою, буксирувальний трос, запасні рукавички, куртка або покривало.

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