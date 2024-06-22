Люди стають бідними через ці помилки — Finance.ua

Люди стають бідними через ці помилки Сьогодні 16:07 — Особисті фінанси

Люди стають бідними через ці помилки, Фото: freepik

Це може здаватися нелогічним, але середня зарплата не забезпечує фінансової стабільності. Багато людей із середнім доходом все одно ледве зводять кінці з кінцями і навіть живуть у бідності.

Видання New Trader U назвало п’ять поширених причин, через які люди стають бідними.

Як людина із середнім доходом стає бідною

Люди, які отримують середню зарплату, можуть опинитися в скрутному фінансовому становищі через поширені помилки.

1. Жити не за доходами. Багато людей витрачають більше, ніж заробляють, що призводить до циклу боргів і фінансової нестабільності. Це включає в себе надмірні витрати на житло, авто та інші витрати, які перевищують їхні доходи.

2. Відсутність фінансового планування. Невміння ефективно складати бюджет, відкладати гроші на випадок непередбачених обставин або планувати вихід на пенсію може зробити людину вразливою перед фінансовою кризою.

Навіть люди із середнім доходом можуть насилу керувати своїми фінансами, не маючи надійного фінансового плану.

3. Накопичення боргу з високими відсотками. Використання кредитних карток та інших кредитів з високими відсотками для покриття повсякденних витрат може швидко призвести до утворення некерованого боргу. Це особливо проблематично, коли люди вносять тільки мінімальні платежі, дозволяючи відсоткам накопичуватися.

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4. Несподівані медичні витрати. Непередбачені медичні витрати — одна з основних причин банкрутства в США.

Навіть за наявності страховки висока вартість медичного обслуговування може виснажити заощадження і втягнути людину в борги. Без медичної страховки довгострокова невідкладна медична допомога може розорити.

5. Фінансова неграмотність. Нерозуміння основних фінансових принципів, як-от складні відсотки, інвестиційні стратегії, управління бізнесом, бухгалтерський облік і управління боргами, може перешкодити людям досягти економічної стабільності.

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Ці фактори підкреслюють важливість фінансової освіти, дисциплінованих витрат і активного фінансового планування, щоб не опинитися в бідності, незважаючи на середню зарплату.

18 903 грн. Нагадаємо, за даними Держстату, середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила

Найвищий рівень заробітних плат зберігається у працівників у секторі інформації та телекомунікацій — 49 473 грн. Це на 35,6% більше, ніж рік тому.

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УНІАН За матеріалами:

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