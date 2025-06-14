Lotus оновив свій останній бензиновий спорткар (фото) — Finance.ua

Lotus оновив свій останній бензиновий спорткар (фото) Сьогодні 05:15 — Технології&Авто

Lotus оновив свій останній бензиновий спорткар (фото), Фото: Lotus

Lotus надав своєму останньому бензиновому спорткару ще більше драйверської естетики. Спеціальна версія отримала назву Lotus Emira V6 SE.

Про це повідомили на сайті Lotus.

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Ця модель вирізняється унікальними налаштуваннями підвіски, кутами встановлення коліс і посиленою конструкцією механічної коробки передач.

До лінійки також додали базову Emira Turbo з 2,0-літровим турбодвигуном і восьмиступеневою роботизованою трансмісією.

Для Lotus Emira підготували кілька невеликих, але важливих оновлень. Зокрема, з’явилася базова версія Emira Turbo, яка у Великій Британії коштує $79,5 тис.

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Купе оснащується турбомотором об’ємом 2,0 л (364 к.с., 430 Н∙м; у версії Turbo SE — 405 к.с. і 480 Н∙м), 8-ступеневою роботизованою коробкою DCT та розганяється до 100 км/год за 4,4 секунди (4,0 секунди для Turbo SE).

У стандартне оснащення входять сидіння з електрорегулюванням у 12 напрямках, мультимедійна система та сучасний пакет електронних помічників.

Фото: Lotus

Більш захопливі враження від керування дарує нова Emira V6 SE з 3,5-літровим компресорним двигуном (405 к.с., 420 Н∙м). Спорткар доступний як з механічною, так і з автоматичною коробкою передач.

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Для «механіки» встановили нову опору, що забезпечує точніше перемикання. Розгін до 100 км/год займає 4,3 секунди з МКПП і 4,8 секунди з автоматом.

У Emira V6 SE переналаштовано амортизатори та скориговано кути встановлення коліс, що має покращити комфорт і керованість.

Фото: Lotus

Усі версії Emira отримали загальні вдосконалення. Зокрема, модернізована система охолодження покращила циркуляцію рідини до основного радіатора й охолоджувача масла трансмісії, а також знизила масу авто.

Крім того, оптимізовано роботу кондиціонера та встановлено термостат, який дозволяє двигуну швидше досягати робочої температури в різних погодних умовах.

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Нарешті, спорткар отримав стайлінг-пакет Racing Line, який сумісний із будь-яким двигуном і додає «Емірі» трохи гоночного характеру.

Цього досягнуто за рахунок акцентних ліній на кузові, корпусів дзеркал у колір гальмівних супортів, спеціальних шильдиків, глянцево-чорних 20-дюймових коліс та оздоблення салону алькантарою з контрастною прострочкою, що відповідає обраному кольору. Вартість пакета — $4 тис.

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