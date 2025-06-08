На українському ринку впав попит на вантажівки — Finance.ua

На українському ринку впав попит на вантажівки Сьогодні 22:17 — Технології&Авто

На українському ринку впав попит на вантажівки

У травні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 954 авто.

Про це повідомляє «Укравтопром».

У порівнянні з торішнім травнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 15%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

Man — 102 од.;

Renault — 98 од.;

Peugeot — 88 од.;

Citroën — 79 од.;

Mercedes-Benz — 75 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4774 нові машини, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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