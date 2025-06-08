На українському ринку впав попит на вантажівки — Finance.ua
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На українському ринку впав попит на вантажівки

Технології&Авто
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На українському ринку впав попит на вантажівки
На українському ринку впав попит на вантажівки
У травні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 954 авто.
Про це повідомляє «Укравтопром».
У порівнянні з торішнім травнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 15%.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
  • Man — 102 од.;
  • Renault — 98 од.;
  • Peugeot — 88 од.;
  • Citroën — 79 од.;
  • Mercedes-Benz — 75 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4774 нові машини, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами:
Finance.ua
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