Cadillac відкликає понад 40 тисяч електрокарів — Finance.ua
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Cadillac відкликає понад 40 тисяч електрокарів

Технології&Авто
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Cadillac відкликає понад 40 тисяч електрокарів
Cadillac відкликає понад 40 тисяч електрокарів
Cadillac відкликає понад 41 тисячу своїх електромобілів Lyriq через проблеми з великим екраном.
Цей великий 33-дюймовий екран всередині машини може раптом згаснути, коли ви їдете. Це небезпечно, тому що на екрані показують важливу інформацію — наприклад швидкість, камеру заднього виду та інші речі, які допомагають водієві.
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Проблему помітили після того, як власники почали скаржитися, і виявилося, що в багатьох машинах стоїть стара версія програми для екрану. Через це екран і вимикається.
Поки що ніхто не постраждав через це, але щоб все було безпечно, Cadillac вирішив відкликати ці машини та оновити програму. Оновити можна без поїздок у сервіс, а можна і приїхати до дилера, і там все зроблять фахівці.
Хоча ця модель дуже популярна і Cadillac планує випустити ще потужнішу версію в майбутньому, цей випадок показує, що навіть круті технології іноді дають збої, і їх потрібно швидко виправляти.
За матеріалами:
MMR
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