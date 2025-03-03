Лісовий повідомив, на якому етапі проєкт закону про профтехосвіту — Finance.ua

Лісовий повідомив, на якому етапі проєкт закону про профтехосвіту Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Лісовий повідомив, на якому етапі проєкт закону про профтехосвіту

Проєкт Закону «Про професійну освіту» вже допрацьований і поданий до секретаріату Кабінету міністрів для опрацювання та винесення на голосування.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Що стосується закону про профтехосвіту, то цей законопроєкт був допрацьований у тісній співпраці з освітнім комітетом, професійними спілками, Федерацією роботодавців та галузевими асоціаціями бізнесу. Після численних дискусій він завершений і поданий до секретаріату Кабінету міністрів. Зараз ми спільно працюємо над цим законопроєктом, і я сподіваюся, що найближчими тижнями він буде винесений на голосування в Кабінеті міністрів», — сказав міністр.

За його словами, документ є доволі революційним, хоча й містить певні компроміси, досягнуті в процесі погодження з центральним органом виконавчої влади. Він передбачає поступовий перехід закладів професійної освіти в іншу організаційно-правову форму — комунальні неприбуткові підприємства.

«Ми плануємо впровадити короткотермінові та середньотермінові програми для навчання дорослих людей, внутрішньо переміщених осіб і ветеранів, зокрема. Крім того, передбачаємо зближення з бізнесом, значно посилюючи вплив бізнесу на діяльність цих майбутніх комунальних неприбуткових підприємств. Великий акцент зроблений на дуальну освіту в професійно-технічних закладах. У законі також закріплені інші важливі новації», — зазначив Лісовий.

Міністр додав, що процес модернізації інфраструктури тісно пов’язаний з майбутніми змінами політики в профтехосвіті.

Окрім того, міністр повідомив, що за два роки загальний державний бюджет на освіту зріс на 40%.

«На зміни в освіті зараз виділяються та інвестуються значні кошти — рекордні, попри війну та фінансові виклики. За два роки загальний державний бюджет на освіту зріс на 40%: із 143 мільярдів до 199 мільярдів. Такої уваги до освіти не було ніколи раніше», — заявив Лісовий.

Він зазначив, що найбільша частка бюджету освіти спрямовується на зарплати педагогам, які працюють у надзвичайно складних умовах. Загалом це 115 млрд грн, включаючи додаткові 12 млрд грн на доплати, щоб хоча б частково підвищити рівень заробітної плати вчителів. За його словами, завдяки цьому загальна сума коштів, спрямованих на оплату праці педагогів, зросла на 12%.

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«Ще 150 млн грн спрямовано на підвищення професійної кваліфікації викладачів — важливу складову освітньої реформи. Минулого року ця субвенція в межах НУШ становила 100 млн грн. Крім того, 6,2 млрд грн виділено на створення безпечного освітнього середовища, зокрема будівництво укриттів та підземних шкіл», — сказав міністр.

Лісовий зауважив, що 2,836 млрд грн виділено на безоплатне харчування для дітей початкових класів. Окрім того, 1,6 млрд грн передбачено на закупівлю шкільних автобусів, які насамперед забезпечать доступ до навчального процесу для учнів у сільській місцевості.

«540 млн грн — це модернізація майстерень та лабораторій у закладах профтехосвіти. Робота, яку ми почали минулого року, цьогоріч уже має практичні результати. Ми відкриваємо 100 майстерень за різними напрямками підготовки. Щонайменше стільки ж ми збудуємо в поточному році», — сказав міністр.

Він додав, що ще 500 млн грн спрямовано на оновлення систем протипожежного захисту в закладах освіти, а 304 млн грн — на важливу субвенцію для забезпечення навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Комерсант український За матеріалами:

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