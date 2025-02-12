Видатки на освіту торік становили ₴348,4 мільярда, — Мінфін Сьогодні 08:35

Видатки на освіту торік становили ₴348,4 мільярда, — Мінфін

Видатки зведеного бюджету на освіту в 2024 році становили 348,4 млрд грн, із них видатки держбюджету — 172,0 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

«У 2024 році видатки на освіту становили 348,4 млрд грн, із них видатки державного бюджету разом з трансфертами — 172,0 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, минулого року видатки на освіту становили:

100,9 млрд грн — на виплату заробітної плати вчителям (освітня субвенція), за рахунок субвенції заробітну платню отримували більше 460 тис. педагогічних працівників;

— на виплату заробітної плати вчителям (освітня субвенція), за рахунок субвенції заробітну платню отримували більше 460 тис. педагогічних працівників; 46 млрд грн — здобуття вищої освіти, зокрема, за рахунок бюджетних коштів вперше держава надала гранти для здобуття вищої освіти для 13 тис. осіб на загальну суму 143,9 млн грн;

— здобуття вищої освіти, зокрема, за рахунок бюджетних коштів вперше держава надала гранти для здобуття вищої освіти для 13 тис. осіб на загальну суму 143,9 млн грн; 1,4 млрд грн — видання та придбання підручників, за рахунок чого було видано 8 944 тисячі примірників підручників для учнів 7-х, 11-х класів, для осіб з особливими освітніми потребами та підручників шрифтом Брайля;

— видання та придбання підручників, за рахунок чого було видано 8 944 тисячі примірників підручників для учнів 7-х, 11-х класів, для осіб з особливими освітніми потребами та підручників шрифтом Брайля; 1,3 млрд грн — облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти; кошти було спрямовано для облаштування укриттів у 62 школах прифронтових областей (Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської);

— облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти; кошти було спрямовано для облаштування укриттів у 62 школах прифронтових областей (Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської); 1,1 млрд грн — забезпечення харчуванням 1 млн учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти;

1,3 млрд грн — забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

— забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 1,0 млрд грн — придбання 417 автобусів шкільних автобусів;

— придбання 417 автобусів шкільних автобусів; 829,6 млн грн — придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти, кошти було спрямовано для реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків) у 173 закладах освіти;

— придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти, кошти було спрямовано для реконструкції та капітального ремонту їдалень (харчоблоків) у 173 закладах освіти; 522,1 млн грн — створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти для створення 88 навчально-практичних центрів; 286,1 млн грн — надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами для надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг майже 48 тис. дітей у різних закладах освіти.

«Фінансування освіти залишається одним із ключових пріоритетів державного бюджету. Прагнемо, щоб якомога більше дітей навчалися в офлайн-форматі, і саме тому спрямували значні ресурси на облаштування укриттів у школах прифронтових областей. Також особливу увагу було приділено підтримці вчителів, розвитку інклюзивної освіти та модернізації шкільної інфраструктури.

Вперше з державного бюджету виділено кошти на харчування 1 млн учнів початкових класів. Продовжено програму оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти: від закупівлі підручників і шкільних автобусів до створення сучасних навчально-практичних центрів професійної освіти. І надалі інвестуємо в майбутнє наших дітей, адже освіта має бути доступною, якісною та безпечною", — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

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