Українцям спростять визнання освіти, здобутої за кордоном — законопроєкт Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Українцям спростять визнання освіти, здобутої за кордоном — законопроєкт

Верховна Рада України запропонувала внести зміни до закону «Про повну загальну середню освіту», надаючи громадянам право на визнання результатів навчання, здобутих за кордоном.

які не належать до держави-агресора чи держави-окупанта, Згідно з пропозицією, планується доповнити статтю 6 закону «Про повну загальну середню освіту», що надає громадянам України право на визнання результатів навчання, здобутих за кордоном, за умови, що вони отримані в закладах освіти,-агресора чи держави-окупанта, визнаних Верховною Радою України.

Законопроект зареєстрував голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. Він зазначає, що велика частина громадян України продовжує проживати за кордоном і здобувати освіту, тому існуючий механізм визнання таких результатів є недостатнім та не відповідає сучасним вимогам.

Зміни, внесені до законодавства, передбачають, що громадяни України зможуть підтвердити свої результати навчання, здобуті як шляхом формальної, так і неформальної освіти в установах. Такий порядок буде регулюватися Кабінетом Міністрів України.

Цей законопроект має на меті створити правові підстави для врегулювання процесу визнання освіти, здобутої громадянами України за кордоном. Це може бути нова можливість для тих, хто здобуває освіту за межами України і дозволяє легше інтегрувати такі освітні результати в українську освітню систему.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року в Україні ввели новий закон «Про дошкільну освіту». Він має на меті поліпшити якість освітніх послуг, а також створити комфортні умови для всіх учасників освітнього процесу — дітей, їхніх батьків і вихователів.

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