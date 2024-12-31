Стало відомо, скільки українців протягом року опанували нову професію в центрах профтехосвіти — Finance.ua

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Стало відомо, скільки українців протягом року опанували нову професію в центрах профтехосвіти

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Стало відомо, скільки українців протягом року опанували нову професію в центрах профтехосвіти
Стало відомо, скільки українців протягом року опанували нову професію в центрах профтехосвіти
Понад 30 тисяч українців протягом року опанували нову професію в центрах профтехосвіти.
Про це розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресслужба Міністерства економіки.
«Сьогодні бізнес відчуває нестачу кваліфікованих кадрів. Водночас багато українців не можуть знайти роботу, оскільки їхні професійні навички не відповідають потребам роботодавців. Проте люди готові перенавчатись, опановувати нові актуальні для ринку праці професії і спеціальності, і ми, як уряд, підтримуємо їх. Лише з початку цього року 23 тисячі українців взяли ваучери на навчання, понад 30 тисяч людей пройшли навчання в центрах профтехосвіти. Ми маємо значний потенціал для перенавчання людей на затребувані професії та залучення їх на ринок праці. В тому числі завдяки посиленню спроможності центрів профтехосвіти та долученню бізнесу до тісної співпраці з ними», — зазначила Бережна.
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Заступниця міністра економіки нагадала, що нині відбувається реформа центрів профтехосвіти, яка, зокрема, передбачає залучення бізнесу до участі у наглядових радах ЦПТО. Це дозволить підприємцям впливати на підготовку фахівців, які потрібні їм саме сьогодні, коригувати навчальні програми згідно запитів бізнесу та їх тривалість, замовляти підготовку спеціалістів за новими професіями.
Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк відзначила, що заклади профтехосвіти стають більш сучасними, зокрема, удосконалюють свою матеріально-технічну базу.
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Нині в Україні працюють 8 центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості — в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах. В центрах навчають спеціалістів за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямками підвищення кваліфікації.
За матеріалами:
Finance.ua
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