Львівські митники виявили незадекларованих старлінків на 1 млн грн — Finance.ua

Львівські митники виявили незадекларованих старлінків на 1 млн грн Сьогодні 13:34 — Казна та Політика

Львівські митники виявили незадекларованих старлінків на 1 млн грн

Як повідомила Львівська митниця, вони виявили незадекларованих старлінків на 1 млн гривень.

Так, 41-річний житель Чернівецької області, прямуючи з Польщі через пункт пропуску «Шегині-Медика», для проходження митного контролю обрав смугу руху «червоний коридор», де вказав, що переміщує лише вживані металевий ящик і холодильник.

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Під час огляду мікроавтобуса «Mercedes-Benz», в багажному відділенні працівники Львівської митниці спільно з робочою групою Департаменту боротьбиз контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби виявили 34 супутникові системи «STARLINK», а також медобладнання торгових марок «Visiometrics» і «AEONMED».

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За даним фактом посадовці митниці склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України).

Довідка Finance.ua:

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