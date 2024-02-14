Львівські митники виявили незадекларованих старлінків на 1 млн грн — Finance.ua

Львівські митники виявили незадекларованих старлінків на 1 млн грн
Як повідомила Львівська митниця, вони виявили незадекларованих старлінків на 1 млн гривень.
Так, 41-річний житель Чернівецької області, прямуючи з Польщі через пункт пропуску «Шегині-Медика», для проходження митного контролю обрав смугу руху «червоний коридор», де вказав, що переміщує лише вживані металевий ящик і холодильник.
Під час огляду мікроавтобуса «Mercedes-Benz», в багажному відділенні працівники Львівської митниці спільно з робочою групою Департаменту боротьбиз контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби виявили 34 супутникові системи «STARLINK», а також медобладнання торгових марок «Visiometrics» і «AEONMED».
За даним фактом посадовці митниці склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України).
Довідка Finance.ua:
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