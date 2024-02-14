Львівські митники виявили незадекларованих старлінків на 1 млн грн — Finance.ua
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Львівські митники виявили незадекларованих старлінків на 1 млн грн

Казна та Політика
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Львівські митники виявили незадекларованих старлінків на 1 млн грн
Львівські митники виявили незадекларованих старлінків на 1 млн грн
Як повідомила Львівська митниця, вони виявили незадекларованих старлінків на 1 млн гривень.
Так, 41-річний житель Чернівецької області, прямуючи з Польщі через пункт пропуску «Шегині-Медика», для проходження митного контролю обрав смугу руху «червоний коридор», де вказав, що переміщує лише вживані металевий ящик і холодильник.
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Під час огляду мікроавтобуса «Mercedes-Benz», в багажному відділенні працівники Львівської митниці спільно з робочою групою Департаменту боротьбиз контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби виявили 34 супутникові системи «STARLINK», а також медобладнання торгових марок «Visiometrics» і «AEONMED».
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За даним фактом посадовці митниці склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України).

Довідка Finance.ua:

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  • Чотирьох експосадовців судитимуть за заволодіння понад 17 млн гривень на ремонті «Бориспільського експресу».
  • На Одещині держреєстратора підозрюють у мільярдній шахрайській схемі.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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