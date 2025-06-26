Київ виплатив понад 45 млн грн допомоги постраждалим від російських атак — Finance.ua
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Київ виплатив понад 45 млн грн допомоги постраждалим від російських атак

Особисті фінанси
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Фото: ДСНС
Фото: ДСНС, dsns.gov.ua
Від початку року з київського бюджету виплатили 45 млн 360 тис. грн допомоги мешканцям столиці, постраждалим від ворожих атак.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Які суми отримали кияни:
  • 3 100 осіб отримали виплату по 10 тис. грн;
  • 11 054 осіб — по 40 тис. грн.
«Із самого початку повномасштабної війни місто виплачує постраждалим від обстрілів по 10 тис. грн. У 2022 році такі виплати отримали 1 012 мешканці, у 2023-му — 3 104, у 2024-му — 3 838 особам. У зв’язку з нинішніми надтяжкими наслідками руйнувань і знищенням житла внесено відповідні зміни до міської цільової програми „Турбота. Назустріч киянам“ на 2025−2027 роки». Ними передбачено також надання 20 тис. грн щомісячної матеріальної допомоги тим, чиє майно в результаті атак є непридатним для проживання", — повідомив Микола Поворозник.
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За його інформацією, після ворожої атаки 24 квітня 2025 року виплачено матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. гривень:
  • у Святошинському районі — на суму 9 млн 910 тис. грн;
  • у Солом’янському — на суму 10 млн 220 тис. грн;
  • у Шевченківському — на суму 1 млн 820 тис. грн.
Також у цей час у Святошинському районі по 40 тис. грн отримали 252 особи (на загальну суму 10 млн 80 тис. грн), у Солом’янському — 2 особи. У Шевченківському районі прийом заявок від постраждалих наразі ще триває. Отримані від них документи фахівці опрацюють у найкоротші терміни.
Принагідно ділимося переліком корисних посилань, куди звертатись та що робити у разі «прильоту».
  • ➡️ Алгоритм дій від КМДА в разі пошкодження майна через обстріл.
  • ➡️ Як отримати компенсацію на відбудову приватного будинку на власній ділянці при пошкодженні через обстріл.
  • ➡️ Покрокова інструкція зі списання чи заморожування кредиту на зруйновану нерухомість.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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