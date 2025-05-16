Київрада затвердила щомісячну допомогу киянам, котрі втратили житло — Finance.ua

Київрада затвердила щомісячну допомогу киянам, котрі втратили житло Сьогодні 11:30 — Особисті фінанси

Київрада затвердила щомісячну допомогу киянам, котрі втратили житло

Київська міська рада затвердила нові заходи соціальної підтримки столичних мешканців. Окрім 10 тисяч разової допомоги містянам, домівки яких постраждали від ворожих атак, Київ додатково надаватиме кошти тим, хто потребуватиме тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого.

Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА.

Згідно з ухваленими змінами, на 2025−2027 роки передбачено такі види допомоги:

виплата одноразової адресної матеріальної допомоги в розмірі 40 000 грн для киян, які потребують термінового тимчасового відселення через пошкодження або руйнування житла;

для киян, які потребують термінового тимчасового відселення через пошкодження або руйнування житла; виплата щомісячної адресної матеріальної допомоги в розмірі 20 000 грн (на строк до 12 місяців) для киян, які змушені тимчасово відселитися через неможливість довготривалого проживання в пошкодженому або зруйнованому будинку.

Щомісячна допомога надаватиметься на строк до 12 місяців до відновлення житла за рахунок міського бюджету або отримання державного сертифіката «єВідновлення».

Для отримання коштів звертатись із заявами до Департаменту соціальної та ветеранської політики не потрібно — списки нададуть районні в місті Києві державні адміністрації. Виплати розпочнуть після затвердження відповідного Порядку, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів схвалив рішення про виділення 665 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок російського вторгнення.

Міжнародний реєстр збитків оголосив про запуск категорії позовів, яка дає можливість подати заяви про пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна.

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