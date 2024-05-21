Квартири колаборантів Сальдо та Шелкова продали на онлайн-аукціоні — Finance.ua

Квартири колаборантів Сальдо та Шелкова продали на онлайн-аукціоні Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

В державній електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» 21 травня 2024 року відбулися перші онлайн-аукціони з продажу конфіскованих квартир колаборантів.

Про це повідомляє пресслужба «Прозорро.Продажі».

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«Торги з реалізації майна одного з російських олігархів та колаборанта відбулися вперше в системі Прозорро. Продажі. Це повторні торги з продажу квартир, на яких вартість об'єктів є вдвічі зниженою. Попри це, загалом 11 учасників прийшли змагатися за санкційне майно. Конкуренція учасників на торгах дозволила підвищити стартову ціну, і після укладання угод за результатами онлайн-аукціонів до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійде понад 6,9 млн гривень», — прокоментував Сергій Бут, СЕО Прозорро. Продажі.

Чиє майно продавали

Вартість квартири, що належала Михайлу Шелкову , стартувала на торгах з майже 3,8 млн гривень. Чотирикімнатне житло площею 175.5 м кв. знаходиться у будинку із закритою територією у Приморському районі Одеси.

За неї змагалося два учасники, найвищою стала ставка понад 4 млн гривень.

Фото: prozorro. sale

Квартиру Володимира Сальдо ФДМУ виставив на торги зі стартовою ціною майже 1,9 млн гривень. Нерухомість площею майже 130 м кв. знаходиться неподалік пляжу Аркадія в Одесі.

В результаті конкуренції з 9 учасників її фінальна вартість склала понад 2,9 млн гривень.

Фото: prozorro. sale

Скільки ще санкціонного майна планують продати

У Фонді держмайна України сьогодні в опрацюванні 753 одиниці санкційного майна.

«Це квартири та будинки, підприємства та заводи, нежитлові приміщення, автомобілі і навіть паркомісця. Кожен актив ворогів України ми активно готуємо до реалізації: знімаємо арешти, приводимо у відповідність документацію, проводимо реєстраційні дії тощо», — зазначив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

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31 травня 2024 року в системі Прозорро. Продажі відбудуться торги з продажу ще одного санкційного активу — конфіскованого у російського олігарха заводу «ПентоПак»

Нагадаємо, в Україні відбувся перший аукціон з продажу криптовалюти. В процесі торгів ціна 0,1 Bitcoin зросла на 112 тис. грн. На торги виставлявся 0,1 Bitcoin. Стартова вартість цифрового активу складала 188 тис. грн. Під час торгів ціна збільшилась на 112 тис. грн. Лот продали за 300 001 грн.

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