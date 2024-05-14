В Україні відбувся перший аукціон із продажу криптовалюти: як зросла ціна лоту — Finance.ua

В Україні відбувся перший аукціон із продажу криптовалюти: як зросла ціна лоту Сьогодні 16:34 — Криптовалюта

В Україні відбувся перший аукціон із продажу криптовалюти: як зросла ціна лоту

В Україні відбувся перший аукціон з продажу криптовалюти. В процесі торгів ціна 0,1 Bitcoin зросла на 112 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба маркетплейсу аукціонів Ubiz.ua — майданчика, акредитованого в системі Prozorro.Продажі

Деталі торгів

На торги виставлявся 0,1 Bitcoin. Стартова вартість цифрового активу складала 188 тис. грн. Під час торгів ціна збільшилась на 112 тис. грн. Лот продали за 300 001 грн.

Станом на зараз курс BTC до гривні складає 1 BTC/2,45 млн грн.

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«Перший онлайн аукціон з реалізації цифрових активів мав значний успіх та перевершив усі наші очікування. 13 учасників, зростання стартової ціни на 112 тис. грн до 300 тис. грн. Вважаю, що шлях для подальших торгів цифровими активами в системі Prozorro.Продажі прокладено», — прокоментувала Марія Карнаухова, генеральний директор маркетплейсу аукціонів Ubiz.ua.

Як взяти участь у торгах

1. За звичайною процедурою Prozorro. Продажі потрібно стати учасником аукціону: подати заявку та сплатити гарантійний внесок.

2. Виграти аукціон шляхом підвищення ставок.

3. Підписати Протокол.

4. Офіційно з банківського рахунку юридичної чи фізичної особи здійснити оплату.

5. Підписати договір купівлі-продажу (можна і за допомогою електронного цифрового підпису).

6. Отримати цифровий актив на власний гаманець.

Нагадаємо, раніше перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла , що з огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та для фінансової системи загалом.

Також НБУ повідомляв , що регулювання ринку віртуальних активів в Україні має бути наближеним до європейський норм із урахуванням особливостей національної правової та фінансової системи. У цьому напрямі НБУ готовий працювати разом з іншими регуляторами України. Про це казав директор Департаменту стратегії і розвитку НБУ Арсен Макарчук.

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