Мін'юст подав позов про застосування санкцій до підприємства рф, що виготовляє ракетні комплекси — Finance.ua
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Мін'юст подав позов про застосування санкцій до підприємства рф, що виготовляє ракетні комплекси

Фондовий ринок
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Мін'юст подав позов про застосування санкцій до підприємства рф, що виготовляє ракетні комплекси
Мін'юст подав позов про застосування санкцій до підприємства рф, що виготовляє ракетні комплекси
Міні'юст подав позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до російського підприємства, що розробляє та виготовляє військову техніку — АТ «Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування».
Про це інформує пресслужба міністерства.
«8 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1−1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», до Акціонерного товариства «Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування», за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: Акціонерного товариства «НВО «Високоточні комплекси», Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції «Ростех», Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад», — ідеться у повідомленні.
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У міністерстві зазначають, що Акціонерне товариство «Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» (АТ «НВК «КБМ») є підприємством у російській федерації, що розробляє та виготовляє військову техніку, зокрема високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення міністерства оборони, чим посилює військовий потенціал російської федерації, яка залучає зазначену військову техніку під час здійснення збройної агресії проти України.
За матеріалами:
Укрінформ
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