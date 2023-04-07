Курс долара влітку: експерт розповів чому на ньому можна буде заробити — Finance.ua
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Курс долара влітку: експерт розповів чому на ньому можна буде заробити

Валюта
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Курс долара влітку: експерт розповів чому на ньому можна буде заробити
Курс долара влітку: експерт розповів чому на ньому можна буде заробити
Вже влітку українцям слід чекати на чергову девальвацію гривні. Це може допомогти наповнити держбюджет, але навряд чи ця девальвація буде надто великою.
Таку думку висловив економічний експерт Борис Кушнірук у коментарі «Телеграфу».
Так, на його думку, владі вигідно періодично опускати курс гривні, щоб добитися додаткових надходжень до державного бюджету від імпортерів та експортерів.
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«Якщо за долар влітку даватимуть більше ніж зараз, то бюджет отримає більше гривні від мита при імпорті. Так само більше гривні при обміні, а значить і податків, заплатять і експортери, повернувши назад експортну виручку. Тим самим бюджет отримає додаткові надходження», — пояснює вигоду можливої девальвації гривні цього літа Борис Кушнірук.
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За його словами, найзручніше подібну операцію проводити саме влітку, оскільки девальвація гривні автоматично спричинить зростання цін, але влітку цей процес традиційно сповільнюється. Тобто падіння курсу гривні та зростання цін саме влітку вдарять не так сильно, як будь-якої іншої пори року.
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В результаті напередодні літа буде вигідним купити долар у момент падіння його курсу та влітку продати за можливого зростання.

Довідка Finance.ua:

  • у березні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 3,4% до 38,55 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року;
  • меморандум з МВФ передбачає відмову від фіксованого курсу гривні до долара за певних умов. Але наразі підстав для цього немає;
  • як повідомляли в ICU, готівковий курс гривні збільшив укріплення з початку року до 6% і продовжує зростання.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Телеграф
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