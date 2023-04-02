Експерт розповів, якого курсу очікувати у квітні — Finance.ua

Експерт розповів, якого курсу очікувати у квітні Вчора 16:35 — Валюта

Експерт розповів, якого курсу очікувати у квітні

Курс безготівкового долара відносно гривні залишається стабільним, хоча Нацбанк постійно продає валюту для задоволення попиту.

Про це повідомив у коментарі Фактам ICTV кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

«Минулого тижня обсяг продажу валюти Нацбанком зріс до 500 млн доларів, що свідчить про зростання попиту на валюту. Проте іноземні кредити та гранти надходять стабільно в запланованих обсягах. Це забезпечує стабільність валютного курсу та навіть дозволяє нарощувати валютні резерви», — розповів експерт.

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Водночас, за словами фахівця, така стабільність може бути зруйнована в будь-який момент. Загострення бойових дій, збільшення обстрілів, загроза ядерного удару — все це може призвести до падіння гривні.

«Велике занепокоєння викликає дефіцит держбюджету. Спочатку він був затверджений на рівні 1,3 трлн грн. Проте в березні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету та збільшила витрати на 537 млрд грн. Водночас реальних джерел для фінансування всіх витрат держбюджету немає», — вказує Хмелевський.

Він також не виключає, що Нацбанку доведеться фінансувати витрати за рахунок збільшення грошової маси, що посилить тиск на гривню.

Нацбанку доведеться піти на девальвацію гривні. Причому чим пізніше девальвація відбудеться, тим сильнішим буде падіння гривні. Також експерт наголошує, що в держбюджеті було закладено середньорічний курс долара на рівні 42,2 грн. Якщо девальвація не відбудеться, то план щодо надходжень виконано не буде, що також не дозволить профінансувати всі заплановані витрати. Тому в цьому році, найімовірніше,. Причому чим пізніше девальвація відбудеться, тим сильнішим буде падіння гривні.

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У березні спостерігалося значне посилення курсу готівкової гривні. Таке зміцнення пояснюється тим, що населення знизило очікування девальвації та скоротило купівлю валюти.

«Ставки по банківських депозитах поступово зростають, тому все більше людей надають перевагу розміщенню своїх грошей на депозит, а не купівлі валюти. Проте тут також тенденція може різко змінитися. Великі гравці використовують нинішнє падіння долара для його купівлі. Цілком ймовірно, що незабаром вони почнуть гру на підвищення», — підкреслює Хмелевський.

За прогнозами експерта, курс навряд чи впаде нижче 37 грн за долар. А ось потенціал для зростання набагато більший. Якщо не відбудеться ніяких виняткових подій, то курс готівкового долара в квітні буде коливатися в межах 37-39 грн за долар.

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