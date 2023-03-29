Валютні ризики в Україні цього року: відповідь міністра фінансів — Finance.ua

Валютні ризики в Україні цього року: відповідь міністра фінансів Сьогодні 20:01 — Валюта

Україна максимально наблизилась до покриття бюджетних потреб на цей рік. Якщо міжнародні партнери виконають зобов’язання, країна зможе профінансувати потреби.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Під час зустрічі з членами ЄБА Марченко сказав, що завдяки підтримці партнерів, попит і пропозиція валюти виглядаються стабільно.

«Тож міністр не бачить валютних ризиків», — йдеться в повідомленні ЄБА.

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Марченко наголосив, що було проведено колосальну роботу та, як результат, узгоджено програму підтримки від МВФ на чотири роки, хоча дискусії були складними.

За його словами, програма відрізняється від попередніх, адже вперше МВФ запровадив програму для воюючої країни. Найближчим часом очікується фінальне рішення Ради директорів фонду щодо програми розширеного фінансування. А перший транш фінансування від МВФ очікується вже весною.

Марченко повідомив, що у програмі передбачається два етапи — під час воєнного стану та направлений на відновлення. На першому етапі передбачаються заходи фіскально-монетарного характеру, другий включає зміни та реформи щодо відновлення та інтеграції до ЄС.

Нагадаємло, як писали в своєму прогнозі ICU, НБУ матиме змогу утримувати курс гривні до долара на поточному рівні в найближчі кілька кварталів, проте може незначно послабити його наприкінці року, щоб знизити зовнішні дисбаланси економіки. Рішення про можливу зміну курсу переважно залежатиме від очікувань з приводу розміру міжнародної допомоги на 2024 рік. Зазначається, що курс долара за підсумками року сягне 40 грн/$.

Довідка Finance.ua:

українська економіка стабілізувалася після торішнього падіння на 29%, і цьогоріч очікується ледь помітне економічне відновлення на 2% завдяки покращенню безпекової ситуації та логістики. Курс долара за підсумками року сягне 40 грн/$.

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