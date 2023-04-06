Данилишин розповів про стан валютного ринку України — Finance.ua

Данилишин розповів про стан валютного ринку України Сьогодні 14:00 — Валюта

Данилишин розповів про стан валютного ринку України

Зменшення чистого попиту клієнтів банків на іноземну валюту на міжбанківському ринку обумовило скорочення продажу іноземної валюти з резервів Національного банку минулого тижня до 343 млн. доларів США порівняно із 495 млн. доларів США тижнем раніше.

Про це розповів член Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на сторінці в facebook.

Так, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами у лютому був меншим, порівняно із січнем (-3,1 та −3,6 млрд. доларів США відповідно). За два місяці 2023 року від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило «мінус» 4,2 млрд. доларів США, послугами — «мінус» 2,5 млрд. доларів США.

Водночас дефіцит поточного рахунку у січні-лютому 2023 року був суттєво меншим (близько «мінус» 1 млрд. доларів США) завдяки стійким надходженням з оплати праці (+2,1 млрд. доларів США) та трансфертів (переважно до сектору загальнодержавного управління) з-за кордону (+4,3 млрд. доларів США).

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Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну у січні-лютому 2023 р. становили лише 395 млн. доларів США та забезпечувалися значною мірою реінвестованими доходами іноземних інвесторів (189 млн. доларів США).

Міжнародні резерви України

3 квітня, до загального фонду державного бюджету України надійшов перший транш у розмірі 2,7 млрд дол. США (2 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Кошти отримані за новою чотирирічною програмою розширеного фінансування для України, що в загальному розмірі складає 15,6 млрд дол. США (11,6 млрд СПЗ).

На першому етапі програми, що запланований на 2023-24 роки, увага зосереджена на впровадженні надійного бюджету на 2023 рік та збільшенні мобілізації доходів, у тому числі шляхом уникнення заходів, які можуть зменшити податкові надходження.

Під час першого етапу також передбачається зниження інфляції та утримання обмінного курсу, в тому числі за допомогою підтримки відповідних валютних резервів. Крім того, очікуються заходи щодо сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, включно з підготовкою більш глибокої оцінки стану банківського сектора, а також продовженням сприяння незалежності НБУ.

Під час другого етапу програми буде зроблено фокус на реформах, які допоможуть максимально ефективно підтримувати післявоєнне відновлення та реконструкцію, а також допоможуть Україні імплементувати необхідні заходи на шляху до євроінтеграції. Довгострокове зростання економіки також є одним з пріоритетів другого етапу програми EFF.Фінансовий сектор.

Кредитування

Обсяг працюючих кредитів банків у лютому зменшився на 1,8%, головним чином за рахунок скорочення працюючих корпоративних кредитів в національній (-0,4% за місяць) та в іноземній валюті (-4,0% за місяць).

Частка непрацюючих корпоративних кредитів у лютому зросла до 43,7% порівняно з 43,4% у січні, близько ¾ з яких сконцентровано у державному банківському секторі.

Частки непрацюючих кредитів у сегменті кредитування домогосподарств залишалася на рівні попереднього місяця (32,4%). Загалом, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі збільшилася до 38,5% від загального обсягу кредитів, що є найвищим рівнем з середини 2021 року.

Підтримка кредитування

В умовах високих воєнних та інших ризиків підтримку кредитування в Україні продовжує забезпечувати державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», на умовах якої минулого тижня банками було видано 100 пільгових кредитів на загальну суму 514,5 млн грн.

За період з початку широкомасштабних воєнних дій на території України кількість виданих кредитів за програмою становила 24,1 тисяч на загальну суму майже 96,5 млрд. гривень.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сферах:

сільського господарства (53%);

торгівлі та виробництва (24%);

промислової переробки (14%).

Зі слів Данилишина, обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) залишався на рівні понад 550 млрд. гривень, з яких близько 350 млрд гривень — у депозитних сертифікатах НБУ.

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