Куди поїхати у квітні: ТОП-8 найкращих місць на планеті — Finance.ua

Куди поїхати у квітні: ТОП-8 найкращих місць на планеті Сьогодні 17:12 — Особисті фінанси

Куди поїхати у квітні: ТОП-8 найкращих місць на планеті

Туристичні експерти видання Condé Nast Traveler назвали найкращі місця на планеті для відвідування у квітні 2025 року.

Ці місця, які варто відвідати в квітні, щоб побачити тюльпани в Стамбулі чи цвітіння вишні в Осаці та стати свідками сезону «розпускання бруньок» у французькому регіоні Шампань.

Крім того, це найкращий сезон — вікно перед тим, як у Португалію та Пуерто-Ріко приїдуть натовпи туристів.

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Осака, Японія

Квітень, мабуть, найкращий час для відвідування Осаки.

По-перше, хвиля відкриття нових захоплюючих розкішних готелів у місті нарешті досягає свого піку в квітні: Waldorf Astoria Osaka відкриється у Grand Green Osak, тоді як Patina Osaka — перша міська нерухомість бренду — відкриє свої двері навпроти історичного замку Осака та поруч із парком Наніваномія.

Марракеш, Марокко

Відвідування Марокко навесні має багато переваг: нижча температура, менший натовп і поєднання стародавніх і сучасних чудес, які роблять це чудовим знайомством з арабським світом.

Марракеш є особливо доступним містом завдяки відносно недорогим авіарейсам і доброзичливим місцевим жителям, не кажучи вже про велику кількість культурних пам’яток.

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Карлсбад, Каліфорнія

Щороку з березня по травень квіти ранункулюсу займають 50 акрів квіткових полів на ранчо Карлсбад, а пік цвітіння припадає на квітень.

Прибережний курорт площею 200 акрів приваблює відвідувачів полем для гольфу на 18 лунок, просторим спа-центром, а також басейнами для сімейного відпочинку та лише для дорослих.

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Шампань, Франція

Як випливає з назви, Шампань-Арденни є батьківщиною шампанського і одним із найкрасивіших регіонів Франції. Весна відома як сезон «розпускання бруньок», коли на виноградниках по всій Шампані з’являються нові бруньки, і виноградарі відновлюють процес вирощування винограду. За межами ферми мандрівники можуть насолоджуватися м’якою погодою, ідеальною для верхової їзди та пікніків на виноробні.

Сент-Люсія

В Карибському морі є місця, які підходять будь-якому типу мандрівника. Погода стане в нагоді, якщо ви захочете скористатися перевагами активного відпочинку на природі Сент-Люсії, як-от піші прогулянки по Пітонс, катання на човні по затоці Маріго та підводне плавання біля Анс-Частане.

Сент-Люсія має один із найкращих курортів у Карибському басейні.

Португалія

Якщо вам хочеться відчути магію Португалії, квітень буде ідеальним часом, щоб нарешті забронювати цю подорож. Крім втечі від величезних літніх натовпів, ви знайдете теплішу погоду і нижчі ціни на готелі в цей час, ніж у найближчий високий сезон.

Відносна відсутність туристів у Лісабоні буде особливо приємною, що дозволить вам повною мірою оцінити культову випічку міста та плиткову архітектуру.

Стамбул

Починаючи з 2006 року щороку в квітні в Стамбулі проходить Міжнародний фестиваль тюльпанів, під час якого в міських парках, садах і навіть на кільцевих розв’язках розквітає до 30 мільйонів квітів. Тільки на площі Султанахмет висаджено понад 500 000 тюльпанів, які створюють приголомшливий барвистий килим під Блакитною мечеттю. Під час фестивалю також можна відвідати спеціальні концерти та виставки фотографій.

Олімпійський національний парк, Вашингтон

Одним із найкращих періодів квітня є Тиждень національних парків, коли Фонд національних парків допомагає проводити тижневу серію програм і заходів, спрямованих на привернення уваги до найвражаючих природних чудес Америки.

Він розпочнеться 19 квітня з дня безкоштовного відвідування парків по всій країні, тому справді немає кращого способу відсвяткувати, ніж спланувати поїздку до Олімпійського національного парку.

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