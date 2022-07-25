Криптовалюти й світ навколо: Tesla продає запаси BTC, аналітики лякають жахливими прогнозами — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: Tesla продає запаси BTC, аналітики лякають жахливими прогнозами Вчора 12:30 — Фінтех і Картки

Криптовалюти й світ навколо: Tesla продає запаси BTC, аналітики лякають жахливими прогнозами

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 18 до 24 липня 2022:

Аналітики: 2022 рік стане «жахливим» для криптоіндустрії. Такої Такої думки дотримуються аналітики криптовалютної біржі CoinGecko. Там кажуть, що перший квартал року став «затишшям перед бурею». А ось другий квартал показав себе у всій красі: сукупна капіталізація крипторинку впала більш ніж на 50%, капіталізація 30 найбільших криптовалют знизилася на 68% у порівнянні з піковим значенням листопада 2021 року. Показник DeFi-сектору просів майже на 75%.

Однак не все так погано: вартість усієї крипти перевалила за 1 трлн. Останні кілька тижнів ринок криптовалют по-справжньому штормило, однак після невизначеності та волатильності справи нарешті почали покращуватись. І ось на початку минулого тижня загальна капіталізація ринку вже Останні кілька тижнів ринок криптовалют по-справжньому штормило, однак після невизначеності та волатильності справи нарешті почали покращуватись. І ось на початку минулого тижня загальна капіталізація ринку вже відвоювала позначку в 1 трильйон доларів і продовжує зростати (хоч і не зі швидкістю блискавки).

Tesla обміняла 75% своїх Bitcoin на фіат. У компанії Tesla Ілона Маска У компанії Tesla Ілона Маска розповіли , що за другий квартал цього року продали 75% своїх Bitcoin — це поповнило скарбничку компанії на 936 мільйонів доларів готівкою. І поки фолловери Маска думали, чи злякався він криптозими, сам мільярдер пояснив, що це рішення компанії не слід сприймати як якийсь вирок Bitcoin, і додав, що Tesla готова збільшувати свої криптовалютні активи у майбутньому.

До речі, якщо ви думаєте, що для інвестицій у крипту треба бути у рейтингах Forbes, то дуже помиляєтеся. Бо як показав звіт із Конференції ООН з торгівлі та розвитку, Україна посіла перше місце у рейтингу держав з найбільшою часткою власників криптовалюти серед населення. Так, виявилося, що серед усіх громадян країни 12,73% володіють цифровими активами.

Трішки про «зелений» майнінг. Дослідники організації, що об’єднує майнерів ВТС у всьому світі, Bitcoin Mining Council, Дослідники організації, що об’єднує майнерів ВТС у всьому світі, Bitcoin Mining Council, заявили , що більшу частину всіх Bitcoin майнять на «зеленій» енергії, тобто забезпечуються електрикою з відновлюваних джерел.

Також експерти кажуть, що майнери Bitcoin генерують лише 0,09% від загальних викидів вуглекислого газу в атмосферу, а споживають 0,15% від світової генерації електрики. Втім, ці факти зовсім не вразили криптовалютних скептиків, які готуються зустрітися з прихильниками крипти в Лондоні, щоб поділитися своїм скептицизмом та поспілкуватися із законодавцями на власній антикриптографічній конференції.

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