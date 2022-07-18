У CoinGecko назвали 2022 «жахливим» для криптовалютної індустрії — Finance.ua

У CoinGecko назвали 2022 «жахливим» для криптовалютної індустрії Вчора 09:32 — Фінтех і Картки

У CoinGecko назвали 2022 «жахливим» для криптовалютної індустрії

У II кварталі 2022 року сукупна капіталізація криптовалютного ринку впала більш ніж на 50%, показник DeFi-сектору знизився майже на 75%.

Про це йдеться у звіті CoinGecko

«Схоже, що 2022 стане для криптовалютного ринку жахливим. [...] Порівняно з поточним моментом перший квартал видається затишшям перед бурею», — написали аналітики.

Згідно з CoinGecko, капіталізація 30 найбільших криптовалют знизилася на 68% порівняно з піковим значенням листопада 2021 року, коли показник становив $1,8 трлн. Причина — крах екосистеми Terra і проблеми великих гравців галузі, що послідували за ним.

Аналітики зазначили, що обсяги спотової торгівлі у II кварталі залишалися «відносно стабільними». Сплески, що спостерігаються, також обумовлені вищезазначеними факторами.

Ще однією причиною обвалу крипторинку стала глобальна макроекономічна криза. Про це свідчить висока кореляція (0,9) індексу S&P 500 із капіталізацією 30 найбільших цифрових активів.

Протягом II кварталу капіталізація DeFi-сектору знизилася зі $142 млрд до $36 млрд. Різке падіння TVL збіглося з колапсом екосистеми Terra — на піку її показник перевищував $35 млрд, згідно з DeFi Llama.

Аналітики звернули увагу на зниження ончейн-активності у децентралізованих додатках — зафіксовано падіння добової кількості користувачів на 34,5% порівняно з 1 квітня 2022 року.

Сплески показника також зумовлені загальноринковими потрясіннями. Після краху Terra користувачі масово виводили кошти у протоколи Curve Finance та Uniswap. Після розкриття проблем Celsius та інших централізованих платформ вони зверталися до DeFi-сервісів.

У звітний період обсяг торгів NFT знизився на 26,2%. У червні показник становив $830 млн — це найгірший результат за останній рік.

Інвестор Майкл Б’юррі, який раніше передбачив іпотечну кризу 2007 року, припустив, що поточна ситуація на ринку — середина ведмежого циклу для біткойну.

Нагадаємо, на думку аналітиків CoinShares, котирування цифрового золота досягнуть чергового історичного максимуму у найближчі 24 місяці.

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