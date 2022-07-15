Аналітики передбачають зростання ціни Bitcoin до $106 тис. у 2025 році — Finance.ua
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Аналітики передбачають зростання ціни Bitcoin до $106 тис. у 2025 році

Фінтех і Картки
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Аналітики передбачають зростання ціни Bitcoin до $106 тис. у 2025 році
Аналітики передбачають зростання ціни Bitcoin до $106 тис. у 2025 році
Команда аналітиків Finder, що складається з 53 фахівців, прогнозує зниження вартості Bitcoin до $13 676.
В своєму прогнозі експерти заявляють, що в результаті майбутньої низхідної тенденції на ринку Bitcoin курс монети впаде на 31% від поточного значення і досягне дна на позначці $13 676. Потім виникне висхідний рух, і до кінця року монета подорожчає майже вдвічі до $25 473.
Аналітики також назвали фактори, які вплинуть на зниження вартості Bitcoin:
  • збільшення прибутковості вкладів у фіатних валютах по всьому світу;
  • високий рівень інфляції;
  • зменшення балансу центробанків.
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Водночас фахівці позитивно налаштовані щодо майбутнього головної криптовалюти та високо оцінюють її потенціал. На їхню думку, до 2025 року ціна активу збільшиться до $106 757, а до 2030 року — до $314 314.
75% аналітиків вважають, що падіння ринку криптовалют закінчиться не пізніше червня 2023 року. При цьому лише 29% експертів передбачають закінчення «криптозими» до кінця 2022-го.
На момент написання головна криптовалюта торгується на рівні $19 767. За останні сім днів актив впав на 3,50%.
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За матеріалами:
cryptomisto
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